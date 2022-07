C'est un coup de tonnerre à Marseille. Comme il l'avait sous-entendu ces dernières semaines Jorge Sampaoli n'est plus l'entraîneur de l'OM . Ce vendredi après-midi, le technicien argentin a écrit une lettre aux supporters marseillais sur son compte Instagram pour justifier son départ, alors que son contrat courait jusqu'en juin 2023. "a indiqué l'ex-sélectionneur de l'Argentine.

Arrivé à Marseille à l'hiver 2021, Jorge Sampaoli a atteint les demi-finales de la Ligue Europa Conference la saison dernière et décroché la deuxième place en Ligue 1, qui permettra au club phocéen de jouer directement la Ligue des champions. Une compétition où l'Olympique de Marseille n'avait pas existé en phase de groupes en 2020-21 . Avec le départ libre de Boubacar Kamara, et sans William Saliba, qui est retourné à Arsenal et dont le prix d'achat semble inaccessible pour l'OM, Jorge Sampaoli voulait avoir des garanties sur le mercato estival. Malgré son départ, l'Argentin préfère retenir les bons souvenirs de Marseille.