Dimitri Payet n'a jamais demandé à voir le président. Il n'y a pas eu de réunion demandée, ni de ma part, ni d'aucun joueur", a lâché l'ex-Nantais au début de la conférence de presse, en parlant de lui-même à la troisième personne. Dimitri Payet a tenu à mettre les points sur les i. A deux jours du match OM-Reims (première journée de Ligue 1), l'international français de 35 ans a martelé vendredi qu'il n'avait pas été à l'origine de la réunion avec Pablo Longoria en début de semaine, alors que le management d' Igor Tudor serait jugé très musclé au sein du vestiaire marseillais. "", a lâché l'ex-Nantais au début de la conférence de presse, en parlant de lui-même à la troisième personne.

"Pablo Longoria est venu nous voir pour faire le point sur la préparation, ce qu'il attendait de nous et les objectifs de la saison. Je sais que Dimitri Payet fait vendre. On a essayé de nous déstabiliser, mais tout est clair en interne, a-t-il renchéri. Le groupe travaille bien en tout cas. On travaille très dur. Mais on a la même ambiance que l'année dernière. Tout va bien." A propos du successeur de Jorge Sampaoli, le Réunionnais a reconnu la mise en place "de nouvelles méthodes" et que le groupe avait "besoin de digérer cette préparation qui a été très lourde".

Mon style est très différent de l'entraîneur précédent

Mon style est très différent de l'entraîneur précédent, a souligné le Croate. On peut gagner de plein de manières différentes. Il faudra du temps pour s'habituer au niveau du style, mais on a eu une bonne semaine de préparation." A l'OM, seuls les résultats positifs comptent et une victoire contre Reims dimanche atténuerait le climat tendu qui a entouré le groupe ces derniers jours. Alors que son équipe a clairement manqué d'idées face à l'AC Milan (0-2) dimanche dernier en amical, Igor Tudor a tenté de décrypter son management. ", a souligné le Croate.." A l'OM, seuls les résultats positifs comptent et une victoire contre Reims dimanche atténuerait le climat tendu qui a entouré le groupe ces derniers jours.

