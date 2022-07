". Christophe Galtier a été clair lors de son intronisation mardi : l'alternance au poste de gardien de but au PSG, c'est terminé. Selon L'Equipe , le nouvel entraîneur parisien serait passé des paroles aux actes et aurait décidé de miser sur Gianluigi Donnarumma . Le technicien de 55 ans aurait même averti Keylor Navas de son choix.

Après avoir bien débuté, Gianluigi Donnarumma a connu une fin de saison plus compliquée, avec notamment cette erreur aux conséquences désastreuses lors du huitième de finale retour de C1 Real Madrid-PSG (3-1) . Si le tandem Galtier-Campos veut conforter l'ancien Milanais, arrivé libre à l'été 2021, Keylor Navas souhaiterait rester à Paris, où il se sent bien avec sa famille. Le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid (2016, 2017 et 2018) est également un élément fort du clan des Sud-Américains dans le vestiaire parisien. De quoi mettre la pression à Christophe Galtier en cas de mauvaises performances de Gianluigi Donnarumma ?