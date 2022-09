Sur quelle chaîne pourra-t-on voir la Ligue 1 sur la période 2024-2028 ? Ce jeudi, Vincent Labrune, le président de la LFP, a annoncé que le prochain appel d'offres sera lancé à l"automne 2023". Après le fiasco de Mediapro, à la fin 2020, Amazon, Canal+ et Free se sont appropriés les droits du championnat de France jusqu'en 2024 l'an dernier, permettant à la Ligue de football professionnel de récupérer quelque 663 millions d'euros par saison (ndlr : contre 1,153 milliard d'euros par an avec le contrat de 2018).

Ad

L'objectif est d'injecter des liquidités, mais surtout de nous maintenir dans la compétitivité, a déclaré Vincent Labrune à L'idée est de nous professionnaliser en tant qu'entreprise à tous les niveaux, grâce au soutien d'un partenaire référent qui, au-delà de l'apport de liquidités, doit nous permettre de passer un cap et d'accélérer la croissance de nos revenus en mettant en place des méthodes nouvelles qui doivent mieux valoriser nos atouts dans le futur... Par ailleurs, c'est en boostant sensiblement nos revenus internationaux que nous serons en capacité d'attirer plus de talents, de conserver les nôtres plus longtemps chez nous." , a déclaré Vincent Labrune à L'Equipe ...."

Ligue 1 Genesio : "Si c’est moi qui fais la saison à la place de Bosz, je me fais découper" IL Y A 4 HEURES

Labrune vise "le podium européen"

Si le digital "sera un bloc clé de la stratégie" de la LFP, l'ancien président de l'OM annonce ses ambitions : "être non pas dans le Top 4, d'ici cinq ans, mais sur le podium européen, aussi bien en termes de résultats sportifs que de revenus".

De plus, la Ligue 1 devrait changer de nom à l'avenir, a expliqué jeudi le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune. "La Ligue 1 est une marque qu'il faudra dépoussiérer et rebaptiser", a-t-il dit, sans préciser de date ni lancer de pistes sur le nouveau nom. "On ouvre une réflexion", a-t-il déclaré lors des rencontres "Demain le sport" organisées à la Maison de la Radio.

Ligue 1 Comme si de rien n'était : Favre a dirigé l'entraînement à Nice IL Y A 19 HEURES