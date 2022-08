Football

EUROSCOUT - Génération Saka, des débuts tonitruants avec Reims : voici Folarin Balogun

EUROSCOUT - Auteur de débuts remarqués avec Reims, Folarin Balogun s'est vite adapté à la Ligue 1. De la génération de Bukayo Saka, le jeune attaquant anglais est un pur produit d'Arsenal qui compte sur lui... Pour l'avenir ! Le natif de New York doit encore passer un palier et c'est encore en rouge et blanc qu'il espère le faire. Retrouvez son profil dans Euroscout.

