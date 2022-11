Joueur clé du milieu de terrain parisien depuis le mois d'octobre, Fabian Ruiz ne rejouera pas d'ici la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) avec le PSG. En effet, le milieu de terrain de 26 ans, acheté 23 millions d'euros l'été dernier en provenance de Naples, souffre d'une blessure musculaire à une jambe et manquera le déplacement à Lorient ce dimanche mais aussi la réception de l'AJ Auxerre le 13 novembre prochain. L'Espagnol s'est blessé au début du match Juventus-PSG (1-2) mercredi dernier.

Ad

D'abord remplaçant, Fabian Ruiz a su s'imposer dans le nouveau milieu à trois du Paris Saint-Germain aux côtés de Marco Verratti et Vitinha. Son absence est un coup dur pour l'actuel leader du championnat de France. Mais elle suscite aussi l'inquiétude à deux semaines et demie du coup d'envoi du Mondial. Alors qu'il n'était plus apparu avec la Roja depuis fin 2021, le joueur est actuellement en grande forme et espère être rappelé par Luis Enrique.

Ligue 1 C'est aussi l'échec de Longoria IL Y A 9 HEURES

Ligue 1 Longoria : "Qu'est-ce qui pourrait me motiver plus que diriger l'OM ?" IL Y A 16 HEURES