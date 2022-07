Une petite saison et puis s'en va. Arrivé l'été dernier, Luan Peres va déjà quitter l'Olympique de Marseille. Le Fenerbahçe a annoncé jeudi avoir trouvé un accord avec le club phocéen pour le transfert du défenseur brésilien. L'affaire est estimée entre 3 et 5 millions d'euros. Le joueur est attendu ce jeudi soir en Turquie pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat.

Luan Peres, qui a effectué la majeure partie de sa carrière au Brésil, avait rejoint l'OM il y a un an en provenance de Santos contre 4,5 millions d'euros. C'est l'ancien coach Jorge Sampaoli qui avait réclamé son recrutement après l'avoir connu au Brésil. Le technicien argentin étant parti, Luan Peres fait de même. Le défenseur central de 28 ans et 1,90m sort d'un exercice 2021-2022 abouti avec pas moins de 49 rencontres disputées en Ligue 1, Coupe de France, Ligue Europa et Conference League.

Le remplaçant de Kim Min-Jae

Les dirigeants olympiens semblaient compter sur cet élément fiable mais ont aussi recruté Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré ces dernières semaines. Désireux de réaliser une vente, ils ont choisi de répondre favorablement à la requête de leurs homologues stambouliotes qui viennent de céder Kim Min-Jae à Naples contre 20 millions.

Luan Peres va écrire une nouvelle page de sa carrière chez le Fenerbahçe. Il arrivera cependant un peu trop tard car le 2e du dernier classement du championnat turc a été sorti par le Dynamo Kiev au tour préliminaire de la Ligue des champions, mercredi (0-0, 2-1 a.p.). Les supporters du club stambouliote ont d'ailleurs fait parler d'eux lors du match retour en scandant des slogans pro-Poutine. Le club s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer ces agissements.

