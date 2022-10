Entre les deux parties, les échanges se sont multipliés ces derniers jours", est-il précisé, indiquant que l'ancien milieu bastiais, qui avait rejoint Lens en tant que coordinateur sportif en mai 2019, s'est donné le temps de la réflexion avant d'accepter face à l'ambition du projet et le rôle central qu'il y occuperait. L'OGC Nice a peut-être trouvé l'homme qui pourra donner une nouvelle impulsion à son projet. D'après les informations du journal l'Equipe ce lundi, Florent Ghisolfi, fondamental dans celui du RC Lens, devrait débarquer très rapidement dans l'organigramme du club niçois. "", est-il précisé, indiquant que l'ancien milieu bastiais, qui avait rejoint Lens en tant que coordinateur sportif en mai 2019, s'est donné le temps de la réflexion avant d'accepter face à l'ambition du projet et le rôle central qu'il y occuperait.

Ad

A Nice, le poste de directeur sportif était disponible depuis juillet et le départ de Julien Fournier. Concernant le timing, L'Equipe indique que Ghisolfi devrait signer rapidement du côté du Gym, séduit par son profil et sa capacité à dénicher des talents, en plus de savoir valoriser son effectif. Avec Lens, il peut notamment vanter une montée en Ligue 1 et deux maintiens. L'équipe de Franck Haise est actuellement quatrième du classement de Ligue 1.

Ligue 1 "Certains ont voulu salir mon image" : Belaïli sort du silence après son départ de Brest IL Y A 6 HEURES

Ligue 1 Quatre défaites de suite et Aulas dénonce un "bashing qui affaiblit" IL Y A 11 HEURES