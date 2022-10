L'AJA tient son nouvel entraîneur. Comme attendu, Christophe Pélissier a été désigné ce mercredi pour succéder à Jean-Marc Furlan, limogé le 10 octobre, a annoncé mercredi le 18e de L1. Le technicien, 57 ans, s'est précédemment occupé de Luzenac, d'Amiens et de Lorient. Furlan avait été limogé après le match Clermont-Auxerre (2-1) au terme duquel il avait adressé des doigts d'honneur au public clermontois.

Comme indiqué par le communiqué, Pélissier a signé un contrat de deux saisons (plus une en option). L'AJA précise que le contrat de Jean-Marc Furlan "a été rompu". "Il dirigera son premier entraînement ce mercredi (10h30), puis sera officiellement présenté vendredi lors d’une conférence de presse au stade Abbé Deschamps. Jean-Marie Stephanopoli (entraîneur adjoint) et Olivier Lagarde (entraîneur des gardiens) l’accompagnent et intègrent le staff technique", précise Auxerre. Avant de conclure en remerciant son ancien coach.

"Le club tient également à remercier Jean-Marc Furlan ainsi que l’ensemble de son staff technique pour le travail effectué depuis leur arrivée en 2019, symbolisé par la remontée en Ligue 1 en mai dernier. "

