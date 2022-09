Ce choix serait "une décision technique et administrative". Frank McCourt, propriétaire de l'OM, a récemment quitté la présidence du conseil de surveillance du club, a confirmé jeudi à l'AFP un haut dirigeant de l'OM.

Frank McCourt a racheté l'OM à la fin de l'année 2016 et était depuis président du conseil de surveillance. Selon le nouvel organigramme, il a laissé cette fonction début septembre à Barry Cohen, qui est depuis de nombreuses années l'un de ses plus proches collaborateurs et conseillers. Selon un dirigeant de l'OM, ce changement "n'est absolument pas une marque de désintérêt de Frank McCourt à l'égard du club" et a été fait "dans une logique de cohérence et de simplification". Barry Cohen était ainsi déjà "largement à la manoeuvre" et s'occupait déjà notamment de la validation des comptes de l'OM.

Cette décision intervient également à un moment où Frank McCourt consacre beaucoup de son temps au "Projet Liberty", une initiative qu'il a lancée et qui vise à transformer le web. Jeff Ingram, un autre proche collaborateur de Frank McCourt, a par ailleurs lui aussi intégré le conseil de surveillance. Il était auparavant membre du directoire du club, poste auquel il a été remplacé par Pedro Iriondo, directeur de la stratégie du club et proche conseiller du président Pablo Longoria.

