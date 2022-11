On charrie beaucoup, je chambre beaucoup d'autres joueurs. Ils savaient que j'étais à la recherche de mon but", sourit le transfuge de Reims, au micro de Prime Vidéo. Hugo Ekitike est roué de coups par ses coéquipiers du PSG . Non, pas de polémique en vue. Le jeune attaquant vient seulement d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Enfin, après douze apparitions depuis le début de la saison (deux titularisations seulement). D'où une célébration sous forme de bizutage et cette bousculade raisonnable. "", sourit le transfuge de Reims, au micro de

Ad

beaucoup d'émotions" à la clef : "C'est quelque chose que j'attendais, je suis très content de marquer mon premier but ici (…) à la maison." Quelques minutes après avoir manqué de tranchant devant le but, se rattrapant bien avec une passe décisive pour Renato Sanches, l'avant-centre a débloqué son compteur juste avant la trêve imposée par la Coupe du monde. Un timing salvateur ? Ekitike a inscrit le cinquième but parisien, ce dimanche au Parc des Princes, lors du large succès du leader de Ligue 1 face à Auxerre (5-0) . Avec "" à la clef : "(…)." Quelques minutes après avoir manqué de tranchant devant le but, se rattrapant bien avec une passe décisive pour Renato Sanches, l'avant-centre a débloqué son compteur juste avant la trêve imposée par la Coupe du monde. Un timing salvateur ?

Ligue 1 Possible première pour Ekitike, à la place de Mbappé... ou Messi 30/09/2022 À 18:16

"Devant moi, j’ai les trois meilleurs joueurs du monde"

"Ça me délivre, même si je n'aime pas dire ce mot", concède l'intéressé. Heureux, aussi, de voir la réaction de ses compères : "Cela fait plaisir à voir (…) Je suis un joueur collectif, j'aime passer de bons moments avec les autres, sur le terrain ou en dehors." De quoi sortir reboosté de cette rencontre de la 15e journée de L1, qui permet au PSG de maintenir le RC Lens (2e) à 5 points. Parce que le longiligne joueur de 20 ans commençait à trouver le temps long : "Cela fait partie du football et d'une carrière, il y a des hauts et des bas..."

Il faut qu'il travaille plus, qu'il mette plus d'intensité (…) il doit être visible", Quand tu es en bas, tu dois travailler. C'est ce que j'ai fait, je n'ai pas lâché", assure Ekitike, 10 buts dans l'élite la saison passée. Son entraîneur salue quant à lui sobrement sa performance, magnifiée par une réalisation issue d'un bon pressing : "Je suis content de la rentrée de Renato (Sanches), de la rentrée d'Hugo (Ekitike, à la 75e minute)". La question de son intégration se posait, progressivement. "(…)", avait notamment averti le coach du Paris Saint-Germain , Christophe Galtier, il y a deux semaines. "", assure Ekitike, 10 buts dans l'élite la saison passée. Son entraîneur salue quant à lui sobrement sa performance, magnifiée par une réalisation issue d'un bon pressing : "(Sanches),(Ekitike, à la 75e minute)

"Quand j'ai du temps de jeu, je montre au coach que je mérite ma place sur le terrain, je dois encore gagner d'autres choses ici", se satisfait l'homme du jour, côté Paris, quand Kylian Mbappé (un but), Lionel Messi (un poteau) ou autre Neymar n'ont pas forcé, à une semaine du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). Hugo Ekitike, lui, est enfin lancé. Conscient qu'il lui reste beaucoup de chemin à parcourir pour devenir plus qu'une doublure : "Devant moi, j'ai les trois meilleurs joueurs du monde. Il faut être patient, travailler, les observer."

Est-ce la meilleure version de la MNM ? "Oui, et respect à Galtier pour ça"

Ligue 1 OM, PSG, Ekitike et Crivelli : nos tops et flops du mercato de L1 01/02/2022 À 02:14