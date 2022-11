Onze matches, deux titularisations, une passe décisive et zéro but. Arrivé cet été au PSG avec l'étiquette d'attaquant à très fort potentiel, Hugo Ekitike n'a pas encore réussi à s'imposer sur le front de l'attaque parisienne, composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, soit l'une des meilleurs triplettes offensives d'Europe cette saison. Malgré les débuts timides de son ancien attaquant de 20 ans, Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, le voit réussir à l'avenir avec le club de la capitale.

Il n’y a aucun doute, a répété lundi le dirigeant rémois au micro de Ce n’est quand même pas facile de passer du Stade de Reims au Paris Saint-Germain. Le vestiaire et l’environnement sont différents, mais c’est un garçon qui a toujours performé. On l’a envoyé en prêt au Danemark, il y a un an et demi. Au début, il ne jouait pas, il a eu du mal à s’imposer. Et quand il est parti du Danemark, tout le monde pleurait dans le club parce qu’il partait. Nous on l’a récupéré, il a fait la saison qu’il a faite l’année dernière. C’est de la trempe des très grands joueurs." , a répété lundi le dirigeant rémois au micro de RMC ."

Jean-Pierre Caillot a également précisé pourquoi Hugo Ekitike avait été prêté (ndlr : avec obligation d'achat en 2023) et non vendu au PSG l'été dernier. "On vient de faire notre dixième exercice positif, ce qui dans le football n’est pas très courant. Comme on était déjà assez bien engagés cette année, cela nous arrangeait de faire ce montage. Et cela arrangeait, comme vous savez qu’il y a le fair-play financier, le PSG de faire un prêt avec option d’achat obligatoire", a-t-il conclu.

