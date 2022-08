"Arrêtez de raconter vos conneries", a-t-il lancé pour interrompre le débat sur un transfert qui s'éternise un peu trop à son goût. Avant de répondre plus sérieusement : "Vous vous posez la question. Je ne me la pose pas. Tant que je serai entraîneur, je voudrai que Ludovic reste avec nous." Les dirigeants nantais sont prévenus. Après le nul décroché à la Beaujoire face à Lille (1-1) vendredi soir , Antoine Kombouaré a répondu aux questions de Prime Video portant sur la situation de Ludovic Blas. Le métronome français est courtisé par les Dogues depuis plusieurs jours et n'a toujours pas quitté les rives de la Loire.a-t-il lancé pour interrompre le débat sur un transfert qui s'éternise un peu trop à son goût. Avant de répondre plus sérieusement :

Ad

Du mercato nantais, ces derniers temps, il est surtout question de départs. Randal Kolo Muani est parti gratuitement pour l'Eintracht Francfort, tandis que Ludovic Blas, Moses Simon (buteur contre Lille), et Alban Lafont sont régulièrement annoncés en partance. Moussa Sissoko, l'une des trois recrues estivales avec Mostafa Mohamed et Evann Guessand (prêtés par Galatasaray et l'OGC Nice), s'est blessé aux ischios lors du dernier entraînement avant Lille.

Ballon d'Or Messi, Hernandez, Neymar...: l'équipe-type des absents IL Y A 9 HEURES

Mostafa Mohamed au duel avec Alexsandro lors du match opposant Nantes à Lille, le 12 août 2022 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

"Il faut du monde"

Alors, Kombouaré a profité de l'antenne, puis de la conférence de presse d'après-match, pour hausser le ton et rappeler son souhait : "Je veux que mon équipe ait de bons éléments. Ludo fait partie de nos très bons joueurs. Non seulement il ne faut pas de départs, mais il faut des arrivées. C'est le message que je fais passer à ma direction depuis un moment. Bien sûr que je suis capable d'attendre, mais pas longtemps. Il faut renforcer l'équipe. Il faut du monde."

Début août, le Kanak avait déjà fait part de son inquiétude à l'idée de perdre un nouvel élément de son groupe avant la fin du mercato, fixée au 1er septembre à 23h. Il espère être entendu, et ce alors que son équipe va disputer l'Europa League avec un effectif affaibli.

Ligue 1 Mbappé, pour marquer l'histoire IL Y A 9 HEURES