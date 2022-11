Il sait que ce n’est pas moi qui ai refusé Laurent Blanc tout seul (ndlr : à l'automne 2019)", a d'abord lâché l'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas en veut toujours à Juninho et l'a rappelé lors de l'intronisation de Laurent Blanc sur le banc de l'OL début octobre. Mais l'inverse est vrai également. Quasiment un an après avoir quitté le club qu'il avait guidé sur le trône de la L1 entre 2002 et 2008, le Brésilien a évoqué son ex-président au micro de RMC Sport , ce mardi soir. "(ndlr : à l'automne 2019)", a d'abord lâché l'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais.

Ad

"Je pense que Jean-Michel Aulas a eu peur d’assumer mais cela ne me dérange plus, a-t-il renchéri. On le connait, il parle et c’est comme ça. Moi je tourne la page. J’ai été déçu avec beaucoup, beaucoup de choses et peut-être lui aussi. Quand je tourne la page, c’est complètement. Pardonner c’est une chose très compliquée pour moi quand tu vas trop loin. Je ne sais pas si je dis le mot pardon. Mais je crois qu'il est vraiment allé loin. Il sait qu'il est allé vraiment loin."

Ligue 1 Irles mis à pied à titre conservatoire IL Y A 9 HEURES

Peut-être que dans ce qui a été fait, le costume était un peu surdimensionné, avait-il souligné à L'Equipe un mois plus tard. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas pour cela que Juni n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très bien. Et on va tout faire pour qu'il reste proche de l'OL." Pour l'heure, on en est encore très loin... Sans avoir prévenu Jean-Michel Aulas au préalable, Juninho avait surpris la France du football en annonçant son départ de l'OL , en direct sur RMC le 17 novembre 2021. Une sortie médiatique très critiquée par le patron des Gones. ", avait-il souligné àun mois plus tard.." Pour l'heure, on en est encore très loin...

"Blanc n'est pas le problème, ni la solution pour l'OL"

Ligue 1 Benzema devrait présenter son Ballon d'Or au Groupama Stadium vendredi IL Y A 9 HEURES