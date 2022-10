Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs." Au printemps 2019, ." Au printemps 2019, Kylian Mbappé avait surpris le monde du football, lors des trophées UNFP , en laissant la porte ouverte à un départ. Après ces déclarations, le champion du monde avait été attaqué sur les réseaux sociaux par plusieurs comptes étiquetés pro-PSG.

Ce mercredi, Mediapart révèle que le club de la capitale aurait chargé une agence externe de créer une "armée" de faux comptes Twitter. Leur rôle ? Mener des campagnes violentes et ordurières sur les réseaux sociaux, notamment contre des médias et des personnalités du club, dont le numéro 7 parisien.

Ad

Ligue 1 Ras-le-bol ou coup de pression : Mbappé peut-il vraiment partir cet hiver ? IL Y A 2 HEURES

"Les supporters parisiens t’aiment beaucoup, tu le sais... T’as fait passer ton message ce soir, et quel timing ! Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain", écrivait alors le compte Paname Squad, qui est notamment visé par cette enquête, après la sortie de Kylian Mbappé il y a trois ans. Quelques mois plus tôt, l'international français écartait l'idée d'un départ au Real Madrid dans l'émission Téléfoot. "Maintenant, bossez en silence et faites-vous discrets. Pas besoin de trop de déclaration. On a besoin d’une réponse de terrain", twittait dans la foulée Paname Squad.

On a passé l'année dernière à renouveler Mbappé (...) , et vous pensez qu'en même temps on le trollait ?

le club n’a jamais contracté avec une agence afin de nuire à des individus et à des institutions". Mais Mediapart précise de son côté que "s’il n’y a en effet pas eu de contrat avec le club, c’est bien le PSG qui payait les prestations d’influence numérique réalisées par Digital Big Brother". Alors que Marca, L'Equipe, Le Parisien et RMC Sport, ces nouvelles révélations ne devraient pas améliorer ses relations avec la direction parisienne. Contacté par Mediapart, le PSG assure que "". Mais Mediapart précise de son côté que "". Alors que Kylian Mbappé envisagerait un départ dès le mois de janvier prochain selonet RMC Sport, ces nouvelles révélations ne devraient pas améliorer ses relations avec la direction parisienne.

Un peu plus d'une heure après la publication de l'article de Médiapart, le PSG a une nouvelle fois démenti, cette fois à RMC Sport , avoir payé une agence pour dénigrer quiconque.

"Pensez-vous vraiment qu'on engage des gens pour troller nos propres joueurs? Que l'on ait fait troller Jean-Michel Aulas ? C'est un tas d'absurdités complètes. Si une agence sous la couverture du club faisait des choses, c'est à eux de répondre - absolument rien à voir avec le club. On a passé l'année dernière à renouveler Mbappé avec le plus gros contrat du sport mondial et impliquant le président Macron, et vous pensez qu'en même temps on le trollait ?"

La drôle de soirée de Mbappé : "Il risque pourtant de rester frustré à ce poste"

Ligue 1 PSG-OM : Le club olympien regrette l'absence de ses supporters au Parc des Princes IL Y A 3 HEURES