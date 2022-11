Le jeu : L'OM comme d'habitude

Igor Tudor n'a rien changé. Alors que ses propos d'avant-match laissaient penser qu'il reverrait sa formule en y incluant Dimitri Payet , le Croate est resté fidèle à ses principes. L'OM a donc, une nouvelle fois, misé sur un pressing haut et une grosse intensité à la perte du ballon. Les Phocéens ont encore manqué de créativité. Et les Lyonnais, pas suffisamment tranchants pour contrer malgré quelques boulevards, n'en ont pas profité. Finalement, les locaux ont trouvé la faille sur corner en première période. Le deuxième acte fut beaucoup moins emballant, malgré quelques belles opportunités, de part et d'autre, dans une fin de match sous tension.

Les joueurs : Sanchez s'est démené, Tagliafico a surnagé

Les rencontres se suivent et se ressemblent pour Alexis Sanchez. En pointe, le Chilien a multiplié les appels et les efforts mais n'a que trop rarement été sollicité. Buteur, Samuel Gigot a donné de sa personne tout comme Jordan Veretout… passeur. A Lyon, seule la tête de Nicolas Tagliafico a dépassé au milieu d'un collectif trop neutre. Le latéral argentin a bouclé son couloir et réussi un superbe sauvetage devant Sanchez. Jeff Reine-Adélaïde a réussi son entrée.

Le flashback : La bronca pour Tudor

C'était le moment à surveiller. A l'annonce des équipes par le speaker du Vélodrome, tous les Marseillais ont été ovationnés. Tous, sauf un. Igor Tudor, lui, a été copieusement sifflé par les supporters phocéens. Le technicien croate est jugé responsable de la défaite face à Tottenham en milieu de semaine. Voilà l'entraîneur revenu trois mois en arrière…

Le moment : Balerdi murmure à l'oreille de Gigot

43e minute, corner pour l'OM. Juste avant que Jordan Veretout ne place son ballon, Leonardo Balerdi prend Samuel Gigot par le cou pour lui glisser quelques mots à l'oreille. Le milieu de terrain botte le coup de pied de coin, le défenseur argentin fonce au premier poteau et Gigot, lui, se retrouve seul au six mètres pour marquer. Et si l'échange entre les défenseurs avait ouvert la brèche ?

La stat' : 2

Deux, comme le nombre de tirs cadrés par l'OM sur l'ensemble de la rencontre. Il y a donc eu le but de Samuel Gigot, sur corner (43e). Et le face à face manqué de Mattéo Guendouzi en toute fin de rencontre. Preuve que les hommes d'Igor Tudor ont encore un mal fou à se créer des occasions franches.

La décla : Amine Harit (sur Prime Vidéo)

Après la grosse débauche d'énergie de mardi, enchaîner comme ça était difficile. Mais c'est mérité. On n'a pas eu énormément de chance ces derniers temps…

La question : Pour l'OM, une victoire et ça repart ?

Les supporters marseillais avaient beaucoup à craindre de l'état psychologique des troupes après le coup de massue subi face à Tottenham en milieu de semaine. En conférence de presse, Dimitri Payet avait assuré que cette défaite allait faire naître un esprit de revanche et l'intensité imprimée par son équipe, au moins en première période, lui a donné raison.

Pour autant, la prestation globale ressemble comme deux gouttes d'eau à celles des dernières sorties olympiennes, face à Lens puis Strasbourg. Le jeu phocéen penche toujours sérieusement à gauche, où Nuno Tavares est pourtant en surmenage, et Igor Tudor n'a toujours pas trouvé la bonne formule, derrière Alexis Sanchez, pour créer plus de danger.

Tudor est-il en danger ? "Si même ses cadres le lâchent..."

Plus inquiétant encore, l'OM a une nouvelle fois plongé physiquement en deuxième période. Les Olympiens ont donc fini par subir, encore, en fin de match, face à une équipe longtemps restée amorphe. Pour l'heure, difficile de savoir si l'élimination de toutes les Coupes d'Europe va permettre aux Marseillais de trouver plus de constance sur le plan physique.

Le dernier gros déplacement à Monaco, la semaine prochaine, va permettre d'en savoir un peu plus. Ensuite, Igor Tudor aura plus de temps pour trouver des solutions, ce que l'enchaînement des matches l'avait empêché de faire ces derniers temps

