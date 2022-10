Le jeu : L'OM a joué le jeu

Marseille n'est pas venu en victime au Parc. Les Marseillais ont joué le jeu qui leur réussit si bien depuis le début de la saison, venant chercher les attaquants parisiens très haut pour récupérer rapidement le ballon et maintenir Paris sous pression. Quitte à se retrouver dans des situations de un contre un en défense et offrir au PSG la possibilité d'exploiter la profondeur. Mais la faille fatale aux Marseillais est venue d'ailleurs, c'est un ballon perdu en situation de relance qui a abouti au but parisien. Un petit détail qui a fait basculer un choc serré, et plutôt plaisant, en faveur du club de la capitale.

Les joueurs : Neymar et deux murs

Il avait connu des fortunes diverses dans les précédents PSG-OM. Neymar a encore été au cœur de l'événement avec le but de la victoire, une influence prépondérante, des gestes techniques de classe et une expulsion provoquée. A Marseille, l'individualité la plus forte était en défense. Enfin un peu partout en fait. Chancel Mbemba a éteint Kylian Mbappé, malgré la passe décisive du Parisien, et a largement dépassé sa fonction en apportant régulièrement le surnombre en attaque. A l'inverse, Amine Harit a précipité la chute des siens avec un ballon perdu sur le but parisien. Mais ce PSG-OM était surtout un match de gardiens. Pau Lopez, d'un côté, et Gianluigi Donnarumma, de l'autre, ont brillé en multipliant les parades.

Neymar avec le PSG contre l'OM en L1 2022 Crédit: Imago

Le facteur X : Le choix payant de Galtier

C'était à quitte ou double. Plus forcé qu'autre chose, Christophe Galtier a choisi un nouveau système pour ce choc contre l'OM. Il a troqué son 3-4-3 habituel pour un 4-3-1-2 qu'il n'avait jamais utilisé cette saison, avec Neymar en position de meneur derrière le duo Messi - Mbappé, et trois hommes dans dans l'entrejeu. Un choix osé qui s'est avéré payant. Les Parisiens n'ont jamais semblé manquer d'automatismes dans cette configuration inédite. Surtout, ils ont été plus consistants au milieu grâce au trio Verratti-Ruiz-Vitinha, un secteur où l'OM pouvait leur poser des problèmes.

La stat : 14

Il continue sa collection. Avant le but de Neymar, le PSG a eu une énorme occasion d'ouvrir le score avec un coup franc provoqué et frappé par Lionel Messi. L'Argentin a expédié le ballon sur la barre, trouvant un montant pour la 14e fois en Ligue 1 depuis son arrivée dans le championnat de France. Personne n'a autant touché du bois que la Pulga en L1 sur cette période.

La décla : Igor Tudor (entraîneur de l'OM)

J'ai la sensation qu'on aurait pu faire mieux, on a eu trop de respect pour le PSG.

La question : Pourquoi ça signifie tant pour le PSG ?

Ce n'est vraiment pas la première fois que Paris bat Marseille sous l'ère QSI. Mais le PSG n'avait jamais dû composer avec un tel contexte. Il y a eu cette semaine où son actu s'est concentrée sur l'extra-sportif, avec la rumeur des envies de départ de Kylian Mbappé et les révélations de Mediapart sur l'affaire de l'armée numérique. Il y avait, surtout, trois nuls consécutifs et l'impression que le jeu parisien se délitait doucement mais sûrement. Paris était devant au classement, mais la confiance semblait quasiment être davantage du côté de l'OM que de celui du PSG.

A cela, il faut ajouter le poids des absences de Sergio Ramos, Presnel Kimpembé et Nuno Mendes. Christophe Galtier a non seulement été contraint de modifier son système mais aussi de se passer de trois éléments importants de sa défense. Paris était en danger, certainement plus qu'il ne l'a jamais été depuis le début de la saison. C'est justement ce contexte si particulier, et la manière dont Paris a su y répondre collectivement, qui donne toute sa signification à ce succès sur le rival marseillais.

Ce n'était évidemment le match le plus flamboyant du PSG. Ce n'est pas celui où ses stars offensives ont le plus brillé. Ce n'est pas celui où sa défense a été la moins sollicitée. Le changement de système a cependant donné l'impression d'avoir une meilleure assise dans cette configuration qui mérite certainement d'être revue. Mais Paris a quand même souffert. Il a, surtout, montré une solidarité et une force de caractère essentielles pour sortir vainqueur de ce duel dans des conditions délicates. Pour une équipe qui a autant de talents, et dont la défaillance mentale est souvent pointée du doigt, ce n'est vraiment pas anodin.

