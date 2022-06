Pour renforcer son staff technique, le club a décidé de nommer Ludovic Giuly en qualité d’entraîneur-adjoint, en charge des attaquants." L'OL poursuit ses grands changements. Alors que le club rhodanien a officiellement confirmé l'arrivée de John Textor comme nouvel actionnaire majoritaire , Ludovic Giuly va pour sa part entrer dans le staff de Peter Bosz. "."

"Je suis très honoré de revenir ici à Lyon ! C’est un geste fort de la part du club d’avoir pensé à moi et de me donner cette responsabilité. Je vais tâcher de garder mon identité, en travaillant dur, en respectant les valeurs du club, mais toujours dans la bonne humeur. J’avais hâte de retrouver les terrains mais je suis là aussi pour apprendre", a réagi celui qui a été formé à l'OL.

D'autres changements ont également été précisés. "Arrivé quant à lui l’année dernière en qualité d’entraîneur adjoint, Hendrie Krüzen quitte de son côté le staff de Peter Bosz et le club (...) Par ailleurs, Bruno Cheyrou sera également beaucoup plus proche du groupe professionnel dès la reprise. Conseiller technique et directeur de la cellule recrutement, Bruno Cheyrou fera notamment le lien entre l’entraîneur, Peter Bosz, et les joueurs durant la saison", conclut le comuniqué.

