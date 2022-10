Football

L1 11e journée PSG-OM 1-0 - "Marseille peut nourrir des regrets, mais cette défaite a quelque chose aussi de logique"

Comme souvent au Parc des Princes, Marseille a fait bonne figure face au PSG, sans parvenir à repartir avec les 3 points. Ce dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1, l'OM a concédé une nouvelle défaite de la plus courte des marges (1-0), mais cette fois-ci, pas de regrets à avoir pour Maxime Dupuis et Martin Mosnier, envoyé spécial au Parc : ce Paris-là était plus fort.

00:04:18, il y a 33 minutes