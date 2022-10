Rennes - Montpellier : 3-0

Oublié, le petit accroc du milieu de semaine avec le nul décevant face au Fener'. Repris sur le fil en Turquie, Rennes est resté sérieux jusqu'au bout face à une équipe montpelliéraine en perdition (3-0). Une nouvelle fois, le club breton a fait parler sa force offensive. Le quatuor breton composé de Gouiri, Terrier, Kalimuendo et Bourigeaud a encore fait des merveilles. Les trois premiers ont marqué. Le dernier a délivré une passe décisive. Et le SRFC est monté provisoirement sur le podium, en attendant le match de Lorient.

Ce que l'on retient : La prestation au plus que parfait de Rennes, brillant devant et solide derrière. Impressionnant.

Monaco - Angers : 2-0

L’ASM se reprend à Louis-II. Longtemps accrochés par une équipe d’Angers pugnace, les Monégasques s’en sont remis à leurs stars. Mis en échec sur pénalty (41e), Wissam Ben Yedder a fini par se montrer décisif sur l’ouverture du score de Breel Embolo, auteur de sa sixième réalisation cette saison (54e). Après une projection dans la surface angevine, l’international français a temporisé avant de servir Vanderson dont le centre en première intention a atterri sur le genou du Suisse.

Aleksandr Golovine s’est chargé de mettre le club du Rocher à l’abri d’une superbe frappe en pleine lucarne (70e). En première période, Angers a pourtant cru mener au score, mais le pénalty initialement accordé au SCO a été annulé par Stéphanie Frappart après révision du VAR pour une simulation d’Adrien Hunou (19e). Au classement, Monaco remonte à hauteur de l’OM (6e), tandis qu’Angers reste lanterne rouge.

Ce que l'on retient : À défaut d’être flamboyant dans le jeu, l’ASM peut toujours compter sur ses individualités pour l’emporter.

Aleksandr Golovin fête son superbe but lors de Monaco - Angers en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Nantes - Clermont : 1-1

Nantes avance à tout petits pas. Trois jours après leur superbe victoire sur la pelouse de Qarabag, les Canaris ont semblé un peu plus émoussés devant Clermont (1-1). Dans un match assez pauvre en occasions de but, ils ont même été surpris au retour des vestiaires après un but de Neto Borges. Mais les hommes d'Antoine Kombouaré ont trouvé les ressources pour égaliser. A la suite d'un joli travail d'Ignatus Ganago, c'est Mostafa Mohamed, entré quelques minutes plus tôt, qui a égalisé. Le FCN stagne au 15e rang, Clermont reste 8e.

Ce que l'on retient : Quatrième match sans défaite toutes compétitions confondues pour les Nantais, après une série de quatre défaites. L'essentiel est là.

Brest - Reims : 0-0

Brest perd une occasion de sortir de la zone rouge. Avec deux buts refusés pour hors-jeu en première période, les Finistériens devront se contenter d’un nul dimanche à Francis-Le Blé. Si Islam Slimani (10e) et Mathias Pereira Lage (45e+3) ont vu leur réalisation annulée, les débats ont été globalement équilibrés. Les Champenois ont eu plus de mal en seconde période avec notamment cette double occasion de la tête signée Jérémy Le Douaron (68e).

Yehvann Diouf a sorti la panoplie d’arrêts et les deux formations n’ont pu se départager. Le dernier frisson est venu de cette main collée au corps de Yunis Abdelhamid dans la surface (84e). Pas de pénalty et c’est le Stade de Reims qui peut souffler avec un cinquième match de suite sans défaite (13e). Dix-huitième, Brest peut nourrir quelques regrets.

Ce que l'on retient : Malgré le match nul, Bruno Grougi a remporté aux points son duel de coaches intérimaires contre Will Still.

