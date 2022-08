Pour sa première à l'Allianz Riviera cette saison, l'OGC Nice n'a pas gagné. Tenu en échec par le Racing Club de Strasbourg (1-1), les Aiglons ont ouvert le score mais se sont fait surprendre en début de seconde période. Plus dominateurs en fin de match, les hommes de Lucien Favre n'ont pas trouvé la solution pour marquer une deuxième fois dans la rencontre et comptabilisent deux points en deux journées. À noter également : les deux gardiens de but Kasper Schmeichel et Matz Sels ont été déterminants pour limiter la casse au sein de leurs défenses respectives.

