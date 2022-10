Lorient a décidément quelque chose de spécial cette saison. Au terme d’un match intense et disputé, où ils auront joué à 10 après l’exclusion de Dango Ouattara à la 62e, les Merlus se sont imposés face aux Dogues dans la douleur (2-1), sur une merveille de réalisation de Théo Le Bris (86e). Les Lillois ont affiché un bon niveau de jeu et auraient peut-être mérité un meilleur résultat tant ils ont poussé, mais ont cruellement manqué de réalisme.

Avec cette victoire, le FC Lorient enchaîne une cinquième victoire d'affilée et continue son début de saison exceptionnel. Avec 22 points, les Merlus ne comptent que trois points de retard sur le leader parisien et un seul sur le dauphin marseillais. Les Lillois ne sont pas parvenus à enrayer leur dynamique en dent de scie, et se placent en 9e position avec 13 points en 9 rencontres.

Mais où s’arrêtera Lorient ?

Les conditions semblaient propices à un coup d’arrêt de la dynamique lorientaise. Plus de déchet que d’habitude, des sorties de balles et des contres enrayés par un bon pressing adverse, un rouge à une demi-heure de la fin et une équipe lilloise courageuse qui s’est jetée vers l’avant tout au long du match. Exclu pour une accumulation de carton jaunes, Ouattara a été un bon exemple des difficultés de son équipe. Lui qui excelle depuis le début de saison a eu plus de mal dans ses choix, et n’est pas parvenu à faire de différence.

Même l’ouverture du score des Merlus a semblé un peu hasardeuse : le contre qui l’amène est certes caractéristique du style Le Bris, mais le centre de Diarra contré par Chevalier a été mis au fond des filets par le malheureux Lillois Diakité. Et ce alors que les Dogues étaient à 10 sur le terrain, José Fonte étant sorti se plaindre d’un coup de coude. Cependant, le but magnifique du 2-1 de Le Bris reflète l’absence de complexes de cette formation lorientaise. Un contre explosif, un renversement sublime et une finition qui l’est tout autant. Talbi en défense et Mvogo aux cages ont également été vitaux dans la victoire de leur équipe. Une victoire qui permet aux Merlus de maintenir une cadence de prétendant au titre avant de se déplacer à Brest.

Les Dogues ont manqué de mordant

Côté lillois, il y a de quoi nourrir des regrets. D’abord sur cette ouverture du score lorientaise, arrivée trop tôt et dans des conditions particulières. Mais surtout, les joueurs de Paulo Fonseca ne sont pas parvenus à concrétiser leur domination, plus écrasante au fur et à mesure que le match avançait. Les Lillois sont beaucoup passés dans les couloirs pour contourner le bloc dense de Lorient, mais il a manqué trop de monde dans la surface. Les chiffres sont parlants : 41 centres tentés pour 16 tirs. Dont 6 cadrés.

Motif de satisfaction pour le LOSC, la performance d’Adam Ounas. L'international algérien s’est montré très en jambes, et a excellé dans le duel. Ses remontées de balle au cœur du bloc de Lorient ont fait beaucoup de mal aux Merlus, et c’est lui qui a obtenu l’exclusion de Ouattara. C’est également sur une différence qu’il a faite entre plusieurs joueurs lorientais qu’est venue l’égalisation des Dogues à la 78e : une passe en profondeur parfaite pour Bamba dans la surface. Le Français a ensuite fait le geste juste en la décalant pour David qui n’a plus eu qu’à finir. Il y a donc eu de bonnes choses pour le LOSC, mais pas de quoi ramener le moindre point du Moustoir. Et encore une fois, les Lillois ne parviennent pas à enchaîner deux victoires et à garder leur cage inviolée. Une série qui fait mal, à une semaine du derby face à Lens.

