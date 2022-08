C'est assurément l'un des gestes de ce début de saison. Son auteur, c'est Yusuf Yazici, et il n'est pas surnommé "Yazizou" par hasard du côté de Lille. Le Turc a signé un véritable chef-d'œuvre pour lancer Lille vers un succès à Ajaccio (1-3) vendredi , en ouverture de la 4e journée. A l'origine, il y a un ballon en cloche expédié de la gauche par Jonathan Bamba, qui n'était d'ailleurs pas sans rappeler celui de Roberto Carlos sur le but mythique du vrai "Zizou", Zinédine Zidane, en finale de la Ligue des champions 2002 face au Bayer Leverkusen. Yazici, lui, n'a pas eu l'occasion de reprendre le ballon de volée. Mais il a fait très fort, quand même.

Ad

Ligue 1 Lille est passé à autre chose IL Y A 2 HEURES

Il y a déjà eu le flair. Ses deux pas en arrière pour anticiper le dégagement trop court de la défense ajaccienne et se positionner plein axe, à l'entrée de la surface. Il y a eu la classe, ensuite. Un petit coup de patte du pied gauche pour se lever le ballon et éviter un défenseur, puis une volée puissante, toujours du gauche, pour expédier le cuir hors de portée du portier corse, Benjamin Leroy. Après un gros quart de jeu, Yazici avait déjà offert la plus belle des réactions aux supporters lillois encore meurtris par le cauchemar vécu dimanche dernier face au PSG (1-7).

Coupe du monde, ego : pourquoi Neymar est-il si fort en ce début de saison ?

Le Turc était déjà titulaire contre le champion de France. Il n'avait pas vraiment réussi à se signaler. Cette fois, l'ancien joueur de Trabzonspor a su saisir cette nouvelle chance offerte par son entraîneur Paulo Fonseca. Le coach lillois n'avait pas tellement le choix non plus. Comme face au PSG, il a dû composer avec un secteur offensif limité par les absences de Rémy Cabella, blessé, et de Mohamed Bayo, mis à l'écart de l'équipe première après une virée nocturne qui a fait des vagues. "Parfois le malheur de certains joueurs fait que d'autres ont l'opportunité de se montrer", a sobrement résumé Fonseca après la victoire à Ajaccio.

Lille sait de quoi il est capable

Yazici y a trouvé son compte. En plus d'être titulaire, il a pu évoluer à son poste de prédilection, dans un rôle de meneur axial en soutien de l'attaquant de pointe, Jonathan David. Au-delà de son but, il est apparu à l'aise dans le collectif lillois, le bonifiant grâce à sa qualité technique. Et il a su se montrer décisif une deuxième fois. C'est sur un coup franc bien frappé par le Turc et mal repoussé par la défense que Thiago Djalo a scellé la victoire lilloise en inscrivant le troisième but des Dogues en seconde période, alors qu'Ajaccio était dans un temps fort.

Cet OM est-il plus fort que la saison dernière ?

Remplacé peu après par Jonas Martin, Yazici a pu quitter la pelouse avec le sentiment du devoir accompli. Une satisfaction partagée par son coach. "J'ai bien aimé le match de Yusuf, a reconnu Fonseca au micro de Prime Vidéo. Il est très fort, il a une très bonne frappe. Et il a marqué un superbe but." C'était le premier pour le Turc depuis près d'un an en Ligue 1 et une réalisation face à Montpellier (2-1). Peu utilisé par Jocelyn Gourvennec, il avait été prêté au CSKA Moscou lors du mercato d'hiver. Et malgré un passage plutôt réussi en Russie (8 buts en 10 matches de championnat), il avait un peu disparu des radars.

On verra ce que cela donnera à l'avenir, on n'a pas beaucoup de joueurs devant en ce moment", a lancé l'entraîneur des Dogues. Cela ne va pas forcément s'arranger avec Ce chef-d'œuvre face à Ajaccio tombe à pic pour le remettre sur le devant de la scène. Lille sait ce dont Yazici est capable. Il l'avait montré durant la saison du titre, s'illustrant non seulement en championnat (7 buts et 4 passes décisives en 32 matches), mais aussi en Ligue Europa (7 buts en 8 matches) avec notamment un triplé retentissant à San Siro contre l'AC Milan (0-3). De quoi donner des idées à Fonseca. "", a lancé l'entraîneur des Dogues. Cela ne va pas forcément s'arranger avec un échec en perspective sur le dossier Ludovic Blas . Mais avec "Yazizou", le LOSC tient peut-être un renfort offensif qu'il n'attendait pas.

Les 5 surprises de Deschamps pour le Mondial au Qatar

Ligue 1 Bayo, casting discutable, flop inévitable ? HIER À 22:25