A priori, ce sont deux clubs qui n'ont pas grand-chose en commun. A une exception près : leur faculté à survoler la Ligue 1 depuis le début de la saison. Ce n'est pas une surprise pour le PSG. Ce n'en est plus une pour Lens. La formation de Franck Haise a poursuivi son remarquable parcours avec une nouvelle victoire dans son antre de Bollaert, la huitième en huit matches. Sa victime a pourtant vendu chèrement sa peau. Mais Clermont, comme les autres, a fini par céder devant la déferlante lensoise (2-1).

Ad

Les Auvergnats avaient un plan de jeu bien ficelé. Ils ont aussi su faire preuve d'efficacité en ouvrant le score, avec un brin de réussite, sur un but contre son camp de Salis Abdul Samed. Ils étaient en tête au tableau d'affichage à la pause. Mais Lens n'est pas dauphin du PSG par hasard. Le Racing n'a pas seulement la qualité de jeu d'un deuxième du classement. Il en a aussi le caractère. Sa capacité à renverser une situation compromise grâce à deux buts de Wesley Saïd et Seko Fofana, au bout d'une remarquable action collective, en a été une preuve éclatante. Une de plus.

Ligue 1 Renversant, Lens met la pression sur Paris IL Y A 4 HEURES

Pascal Gastien avait de quoi être déçu après un tel scénario. "Il a manqué 45 minutes ce (samedi) soir, a regretté l'entraîneur clermontois. On a joué contre une équipe deuxième de Ligue 1. Il s'agit de l'une des deux meilleures équipes du championnat. Il a manqué un peu de maîtrise, un peu de courage. En raison, notamment, de la qualité de l'adversaire. C'était difficile. Les joueurs ont fait le maximum pour grappiller au moins un point. Je pensais que l'on était capable d'aller au bout. Nous avons deux grosses situations. Contre cette équipe, il faut tout bien prendre. C'est le seul regret que l'on peut avoir."

"Tenir cette moyenne, ce sera compliqué"

Oui, Lens est bien entré dans cette catégorie. Celle des équipes face auxquelles la moindre erreur se paie au prix fort. Ce constat s'applique souvent aux clubs habitués à gagner des titres, ceux qui peuvent compter sur des individualités de classe mondiale pour faire basculer un match serré. Comme le PSG. Justement. Gastien a osé cette comparaison en conférence de presse après la défaite de Clermont. "Impressionné par Lens ? Oui, bien sûr. Lens ressemble au PSG, d'un point de vue collectif", a-t-il affirmé en toute franchise.

Ils n'iront pas au Qatar : quelle est l'absence la plus injuste de la liste de Deschamps ?

Il y a des raisons de voir un monde d'écart entre Lens et le PSG. La réalité du jeu est différente. Celle du classement également. Le club artésien est provisoirement revenu à deux longueurs du leader parisien, qui accueillera Auxerre dimanche. Les hommes de Franck Haise ont parfaitement négocié cette première partie de saison si délicate avant le Mondial au Qatar. "Avoir 36 points à la 15e journée, cela va nous permettre de goûter à cette trêve pour ceux qui auront une coupure dès demain, avec le sentiment d'avoir bien travaillé, s'est félicité l'entraîneur lensois. C'est assez exceptionnel d'avoir ce nombre de points à ce stade de la saison."

Lens n'est pas le PSG. Si le richissime club de la capitale se doit d'afficher ses ambitions, ce n'est pas le cas de son homologue nordiste. "Comptablement, tenir cette moyenne de points d'un champion, je pense que ce sera très compliqué, a ainsi tempéré Haise. Mais ce qui compte, c'est que l'on continue à mettre autant de vie, de passion, d'énergie, de qualité. C'est un grand plaisir de pouvoir donner du bonheur, de la fierté aux personnes. Au-delà des points que l'on a maintenant, en fin de saison, personne ne pourra nous l'enlever." Et rien ne dit que Lens ne suscitera pas encore les comparaisons les plus flatteuses au printemps prochain.

Ligue 1 Encore une victoire : Lens revient à deux points du PSG et enfonce Angers 05/11/2022 À 21:52