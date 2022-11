C'est ce que tout le monde craignait pour ce dernier weekend avant la Coupe du monde. Ce que personne ne voulait voir. Un joueur qui se tord de douleur. Et dit adieu à ses rêves de Mondial. A la 58e, le pire est arrivé à Amine Harit. Dans un duel avec Axel Disasi, le Marseillais s'est gravement blessé au genou, laissant s'envoler ses espoirs de briller avec le Maroc au Qatar dans une petite semaine. "De ce qu'on sait, c'est une très grosse blessure", a annoncé son entraîneur Igor Tudor, sur Prime Video. "Il s'est blessé juste avant la Coupe du monde, on en a parlé toute la semaine, je suis très triste".

L'image a fait froid dans le dos. Le visage d'Amine Harit a tout de suite annoncé la triste nouvelle évoquée ensuite par son coach. Dès qu'il s'est retrouvé au sol et que les joueurs ont pris la mesure de sa blessure, Monégasques et Marseillais se sont accumulés autour de lui. Pour le soutenir et le cacher des caméras alors que le staff médical marseillais est intervenu. "C'est très difficile, on sait ce qu'il y a derrière, le rêve pour lui de rejouer la Coupe du monde, puisqu'il avait joué celle de 2018", a expliqué son coéquipier Matteo Guendouzi au micro du diffuseur du match. "C'est un garçon exceptionnel par sa mentalité et qui fait un très bon début de saison, ça fait mal au coeur".

Choqués par la perte d'un coéquipier très apprécié dans le vestiaire marseillais, les Olympiens ont semblé accuser le coup pendant quelques minutes derrière ce fait de jeu terrible. Monaco en a alors profité pour prendre l'avantage (2-1, 72e). "La blessure d'Amine a été choc pour l'équipe, a reconnu Igor Tudor. On était plus là. Mais avec les entrées de Dimitri (ndlr : Payet) et Bamba (Dieng), on avait plus de jambes pour attaquer." Plus de jambes et plus de cœur aussi.

Le choc passé, les Marseillais ont su trouver un supplément d'âme pour aller renverser ce match et aller chercher "cette victoire folle" dixit Tudor. Et la blessure d'Amine Harit y est peut-être pour quelque chose. "Cette victoire est pour lui, a lancé Jordan Veretout. Il est parti à l'hôpital, c'est un moment très difficile pour lui, on est tous derrière lui". "Dès qu'il s'est blessé, on avait à cœur de le faire pour lui", a complété Guendouzi.

Unis dans la tristesse, les Olympiens ont su se sublimer. Et dans ces moments difficiles, la présence en nombre de leurs supporters a aussi pu peser. "Sans eux, je ne suis pas sûr qu'on gagne le match ce soir. Il y a eu des moments difficiles cette saison mais ce soir, ils ont été derrière nous", a reconnu Jordan Veretout, alors que les Marseillais ont longuement été célébrer ce succès improbable avec leurs fans dans une communion bienvenue à Louis-II. "(A la fin), c'est magnifique. On avait besoin de fêter cette victoire avec eux". Besoin, aussi, de sentir un peu de réconfort après la blessure d'Amine Harit.

