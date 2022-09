14h22. Le moment attendu depuis de longues semaines arrive. Steve Mandanda fait son retour sur la pelouse du Vélodrome. Et sans surprise, il est ovationné par le public marseillais, qui lui rend un hommage à la hauteur de leur histoire commune. Pour son premier match sur la pelouse phocéenne en ne portant pas le maillot de l'OM sur le dos, celui qui détient le record d’apparitions avec Marseille (613 toutes compétitions confondues) a vécu une après-midi inoubliable. "Quelle journée ! Beaucoup de sentiments partagés, d'émotions, de craintes, de pression… Mais, de joie également", a reconnu sur Prime Vidéo l'ancien Havrais.

Steve Mandanda ne s'en cache pas. Ce retour "chez lui" n'a pas été si évident que ça. Car malgré son immense expérience, le dernier rempart du Stade Rennais depuis cet été a vécu un moment unique ce dimanche dans sa carrière. Et ça ne s'est pas limité à la pelouse, où les deux virages ont étonné "Il Fenomeno", la chanson qui lui est dédiée depuis des années à Marseille. "Ce n'était pas facile pour lui d'être à Marseille toute la journée. Il a été très sollicité dès l'aéroport et il y a eu un accueil très chaleureux ici. Mais son match montre qu'il a su bien gérer ça. Il nous a rassurés sur les sorties, il a fait quelques arrêts. C'est pour ça qu'on l'a engagé, c'est bien", a ajouté Bruno Génésio, le coach rennais.

Merci pour ces années et cet accueil

Sur le plan purement sportif, "Il Fenomeno" n'a en effet pas raté son retour. Impuissant sur l'égalisation marseillaise, il a aidé le Stade Rennais à revenir en Bretagne avec un point dans les bagages (1-1) en sortant par exemple une frappe de Tavares à la 23e ou en se montrant rassurant pour sa défense, à la fois dans les airs ou dans sa surface. Mais, il a surtout su rester focus. "Il a été très bon, très serein, alors que ça a été très difficile pour lui émotionnellement", a encore expliqué son entraîneur.

Ce n'est cependant pas sa performance, évidemment, qui restera dans les mémoires. Mais cette communion avec le public marseillais. "Cet accueil à l'échauffement, ça fait chaud à cœur.C'est pour moi quelque chose d'énorme. J'ai la chance de vivre ça. Je ne pense pas que beaucoup de joueurs aient vécu ça. Je tenais à remercier les supporters. Merci pour ces années et cet accueil. C'est extraordinaire", a encore reconnu le Phocéen clairement touché. "J'ai changé d'équipe cette saison, je suis un grand professionnel. Je donne le maximum. Mais maintenant, mon cœur est marseillais depuis x années".

Alors qu'il n'a pas oublié de venir applaudir les supporters des deux virages une fois le coup de sifflet final entendu, Mandanda a aussi vécu un moment fort avec ses anciens coéquipiers. Les accolades avec Dimitri Payet and co, se sont évidemment enchaînées. Et si les hommages ces derniers jours ont été fréquents pour rappeler son impact à l'OM, la sortie de Mattéo Guendouzi en dit long sur ce que Mandanda, qui a passé de longues minutes dans le vestiaire marseillais, représentait sur la Canebière. "Ca me fait un peu de la peine de marquer contre Steve mais c'est le football, a glissé avec le sourire sur Amazon Prime le buteur marseillais du jour. Je lui ai fait un bon câlin et tout est rentré dans l'ordre. Ça me fait plaisir de voir Steve jouer, revenir ici. Il a eu un bon accueil avec les supporters, c'est une légende de ce club et un mec en or."

