Football

L1 - Désiré Doué (17 ans), le bien nommé feu follet du Stade Rennais, premier buteur "d'Europe" né en 2005

LIGUE 1 - Mercredi face à Brest, il a scellé le succès du Stade Rennais (3-1), en inscrivant son premier but dans l'élite. Désiré Doué est ainsi devenu le premier joueur né en 2005 à inscrire un but dans l'un des cinq "grands championnats" européens. La récompense d'un bon début de saison. CV, style de jeu, qualités, défaut... on vous présente ce joueur prometteur, dans notre rubrique "Euroscout".

00:02:34, il y a 33 minutes