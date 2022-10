C'est ce qu'on appelle l'art du rebond. Wissam Ben Yedder n'est pas du style à se morfondre sans rien faire. Et même si son coach Philippe Clement estime qu'il n'y a pas de lien ("Ce n'est pas une réaction par rapport à l'équipe de France. Il n'était pas frustré"), l'attaquant monégasque, non retenu par Didier Deschamps pour l'ultime rassemblement de l'équipe de France avant la Coupe du monde, a réagi de la meilleure manière possible : en plantant un triplé lors de la large victoire de l'AS Monaco face à Nantes (4-1). "Je ne lâche pas. Je continue à avancer", annonce-t-il.

Il ne s'en cache pas : la Coupe du monde est un objectif. Et il compte bien tout faire pour y participer afin de réaliser un rêve de gamin. "Tout le monde rêve, enfant, de disputer une Coupe du monde", a expliqué l'ancien Toulousain, qui a vécu un début de saison frustrant marqué par des matches passés sur le banc dans l'ombre de Breel Embolo et zéro but lors des ses cinq premières sorties de la saison en L1. "Dans les périodes plus compliquées, il faut travailler deux fois, trois fois plus", lance-t-il.

Wissam Ben Yedder (Monaco) a inscrit un triplé contre Nantes, dimanche 2 octobre 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Les places sont chères en équipe de France

Ce professionnalisme lui a peut-être permis de lancer sa saison. WBY reste maintenant sur deux matches de rang où il est parvenu à faire trembler les filets. Et pour l'équipe de France, il sait qu'il devra continuer sur ce rythme pour revenir dans les petits papiers de Deschamps, qui l'a régulièrement appelé ces dernières années malgré une réussite mitigée en Bleu (3 buts en 19 sélections). "Les places sont chères en équipe de France. Mes trois buts sont une joie. Mais je continue de travailler énormément pour ne pas lâcher", glisse-t-il encore.

En attendant de savoir s'il aura le bonheur de voir le Qatar, Wissam Ben Yedder savoure après ce match face à Nantes. Car comme face à Reims (3-0), il a démontré à Philippe Clement qu'il pouvait être associé devant à Breel Embolo. Surtout, son équipe de Monaco a confirmé avec une quatrième victoire consécutive en championnat. "Cela a été un très bon match, apprécie le capitaine monégasque. On a bien débuté, en pressant haut et en récupérant haut pour être efficace et finir. Cela nous a ouvert le match. On s'est senti de mieux en mieux. On reste sur des bons résultats en L1. On continue de progresser".

Cerise sur le gâteau de ce dimanche idéal, Ben Yedder est devenu le cinquième buteur de l'histoire de Monaco avec 78 buts. Car il a profité de son triplé pour dépasser Radamel Falcao. "C'est un honneur, une joie, une fierté de dépasser Falcao qui est une légende à Monaco", note-t-il. Un petit bonheur de plus, même si son objectif est tout autre en cette fin d'année 2022.

Breel Embolo et Wissam Ben Yedder (Monaco) ont trouvé le chemin des filets face à Nantes, dimanche 2 octobre 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

