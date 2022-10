Lens n’avait pas connu cela depuis six mois. Une défaite en Ligue 1. Les Sang et Or ont vu leur série de rencontres sans échec s’arrêter à dix-sept, le week-end dernier… face au LOSC , leur ennemi intime, leur rival géographique. Une sorte de double peine. Mais ce samedi, ils ont balayé la perspective du coup d’arrêt en disposant péniblement de Montpellier, à Bollaert.