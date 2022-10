Les tops

Saïd, le monsieur rentable de Lens

Il lui faudra encore quelques buts pour être qualifié de "Super Sub". Mais il y ressemble de plus en plus pour le RC Lens. Régulièrement précieux quand il rentre en cours de match, Wesley Saïd a encore trouvé le moyen d'être décisif après être sorti du banc samedi contre Montpellier (1-0). Encore car l'ancien Rennais avait déjà marqué après avoir commencé la rencontre sur le banc. C'était contre Monaco lors de la 3e journée (1-4). En 185 petites minutes de temps de jeu cette saison, l'attaquant, qui a raté trois matches pour blessure, affiche ainsi déjà trois buts au compteur ! Un atout clef pour les Sang et Or.

Toulouse, la victoire du Benelux FC

Si Toulouse est dans la première partie de tableau, il le doit sans doute à son effectif hétéroclite, bâti sur un scouting précis et international. Et, ce dimanche, au Stadium, c'est le Benelux qui a brillé face à Angers (3-2). C'est simple, Brecht Dejaegere (Belgique), Branco van den Boomen (Pays-Bas) et Stijn Spierings (Pays-Bas) furent les seuls buteurs des Violets, franchement séduisants notamment grâce à ce trio au milieu. Mention spéciale pour le Juninho local, auteur de son premier but de la saison mais toujours aussi juste dans ses choix de passes.

Fidélité et clémence : bravo au public strasbourgeois

C’est aussi à cela que l’on reconnaît un public différent. Le RCSA enchaîne les camouflets à domicile, mais ses supporters ne l’enfoncent pas. Vendredi, les Strasbourgeois ont été giflés dans leur antre par le LOSC (0-3), sans pour autant se faire siffler. Au micro de Prime Video, Julien Stéphan a salué ce soutien sans faille : "C’est exceptionnel. C’est le public d’ici qui est comme ça (…) C’est clair que l’on n’arrive pas donner de la joie (aux supporters). Ils sont là, encore, merci à eux." Trois défaites et trois nuls en six réceptions, Strasbourg ne rend pas la pareille à ses fans. Prochaine opportunité : face à l’OM, le 29 octobre.

Nantes a encore du répondant

Sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, dont six défaites, un lourd revers face au voisin rennais dimanche dernier (3-0), suivie d'une humiliation à domicile contre Fribourg en Ligue Europa (0-4) : c'est peu de dire que Nantes était au fond du trou avant un match de la peur face à Brest. Justement, les Canaris n'ont pas eu peur, même quand ils ont été menés au score. Ils ont mordu dans le match à pleines dents pour signer une brillante victoire (4-1) avec des vertus retrouvées. Oui, les Brestois n'étaient pas au mieux, eux non plus. Mais il fallait du caractère pour rebondir comme les Nantais l'ont fait.

Les flops

Lyon victime de ses ex

A force de former, l'OL prend le risque de se faire dévorer par ses anciens enfants. C'est exactement ce qu'il lui est arrivé dimanche en Bretagne puisqu'Amine Gouiri lui a joué un bien vilain tour. Et ce n'est pas le seul. Martin Terrier, ancien attaquant des Gones, s'est lui offert un doublé face à son ancien club. Depuis la saison 2018/2019, Lyon a encaissé 18 buts de ses anciens joueurs ! Bonne nouvelle pour les hommes de Laurent Blanc, Lille, son prochain adversaire, ne compte aucun ex-Lyonnais dans ses rangs.

Savanier, grosse boulette et grosse conséquence

Montpellier tenait le coup sur la pelouse de Lensois en pleine bourre depuis le début de saison. Mais leur capitaine, Téji Savanier, les a envoyés dans le mur. Au milieu de trois Lensois, le maître à jouer du MHSC a voulu s'en sortir tout seul plutôt que de balancer une ogive. Mal lui en a pris. Son ballon perdu a coûté un but et deux points. "Je ne lui en veux pas mais perdre le ballon dans cette zone, ça ne pardonne pas", a commenté Olivier Dall'Oglio après la rencontre. Cette grosse boulette ralentit le MHSC.

Gigot a perdu la tête

Ce n'est pas simple de rentrer dans un PSG-OM. Encore plus quand il s'agit de remplacer Eric Bailly, le chef de la défense marseillaise. Samuel Gigot a eu bien du mal à compenser l'absence sur blessure de l'Ivoirien. Il n'a jamais dégagé la même sérénité. Le défenseur marseillais a surtout commis ce tacle grossier sur Neymar qui lui a valu un carton rouge. La décision de Clément Turpin peut prêter à débat, mais le geste de Gigot ne s'imposait vraiment pas. Et il a totalement plombé les chances de Marseille de revenir au score face au PSG.

Les récidivistes rémois

Huit rouges en 11 petites journées ! Reims a pris la mauvaise habitude de finir ses rencontres en infériorité numérique cette saison. Et si le club rémois a réussi ce samedi à freiner une équipe de Lorient irrésistible jusque-là (0-0), les coéquipiers de Yunis Abdelhamid se plombent forcément avec cette tendance à ne pas finir à 11. Et si en plus ce sont les mêmes joueurs qui remettent ça, il y a de quoi s'agacer… Car les deux expulsés de samedi – Dion Lopy et Emmanuel Agbadou – avaient déjà dû quitter la pelouse avant la fin cette saison. Contre Lyon pour Lopy et face à Clermont pour Agbadou. Et après 11 journées, là aussi, ça fait beaucoup…

