quatre à six mois", a annoncé vendredi son entraîneur, Régis Le Bris. "L'opération s'est parfaitement déroulée. Le délai d'absence est estimé entre quatre et six mois. Ça va dépendre de la convalescence, de sa réathlétisation...", a déclaré Le Bris à la presse. Yvon Mvogo va devoir prendre son mal en patience. Le gardien de Lorient, blessé à un genou lors du match contre le PSG dimanche (défaite 2-1), a été opéré et sera absent pendant "", a annoncé vendredi son entraîneur, Régis Le Bris. "", a déclaré Le Bris à la presse.

Le club avait déjà annoncé en début de semaine que Mvogo, international suisse souvent appelé comme N.3 en sélection, serait forfait pour le Mondial, où il aurait pu espérer grimper dans la hiérarchie compte tenu des incertitudes autour des autres gardiens suisses et de ses performances à Lorient. Le titulaire Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) et sa doublure Jonas Omlin (Montpellier), tous deux touchés à une cheville, n'ont encore pas rejoué. Le sélectionneur Murat Yakin les a bien appelés mais par précaution, deux autres gardiens, Gregor Kobel (Borussia Dortmund) et Philipp Köhn (Salzbourg) seront aussi du voyage au Qatar.

Pour Mvogo, les soucis iront au-delà du Mondial. Il souffre d'une lésion à un tendon du genou et a dû être opéré dès mercredi. En attendant, Lorient devra compter sur l'expérimenté gardien italien Vito Mannone, 34 ans, passé par Arsenal, Sunderland, Minnesota ou encore Monaco et arrivé en fin de mercato estival pour être la doublure de Mvogo. Entré en jeu à la 13e minute en remplacement du gardien suisse, il s'est retrouvé face au PSG pour ses débuts sous le maillot lorientais mais a livré une prestation solide.

