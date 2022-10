Laurent Blanc, le grand retour. L'Olympique Lyonnais a annoncé par communiqué, dimanche soir, l'intronisation de l'ancien technicien des Girondins de Bordeaux, de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain comme nouvel entraîneur de son équipe après son mauvais début de saison et sa série de cinq rencontres sans victoire. Six années après son départ du PSG, Blanc va donc retrouver un banc en Ligue 1, un championnat qu'il a remporté à quatre reprises avec le FCGB et le PSG.

Pour l'OL et le champion du monde 1998, cette union si longtemps annoncée se réalise enfin. Il a signé pour deux saisons, celle-ci comprise, jusqu'au 30 juin 2024. Selon L'Equipe, son nouvel adjoint, Franck Passi, va l'accompagner dans son aventure rhodanienne.

Bosz mis à pied à titre conservatoire

L'arrivée de Laurent Blanc signe aussi la fin de l'aventure pour Peter Bosz. L'OL a annoncé avoir mis à pied à titre conservatoire son technicien néerlandais, ainsi que ses adjoints. Une procédure plus juridique qu'autre chose, le temps de trouver un accord pour leur départ. Dans tous les cas, Lyon passera à la caisse.

Compte tenu des résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés, l’Olympique Lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz, en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de Rob Maas, entraîneur adjoint, et de Terry Peters, préparateur physique", a précisé l'OL dans son texte. Plus que jamais fragilisé après le nul face à Toulouse (1-1), ", a précisé l'OL dans son texte. Plus que jamais fragilisé après le nul face à Toulouse (1-1), et les déclarations d'Alexandre Lacazette , l'ancien coach de l'Ajax était plus un mort-vivant qu'autre chose du côté de l'OL. Il aura tenu quinze mois à la tête de l'institution OL.

Textor a participé à la décision pour Blanc

Le communiqué de l'OL a également précisé que John Textor, qui doit devenir le prochain actionnaire majoritaire de Lyon à partir du 21 octobre prochain (la procédure d'achat a été repoussée de quelques semaines), avait pris part à la réflexion et à la décision.

"Une réflexion a été menée en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l’équipe de repartir sur des bases solides afin d’être en adéquation avec les ambitions de l’OL cette saison. (...) Cette décision a été prise unanimement par l’ensemble de l’institution pour redonner à l’Olympique Lyonnais une dimension très ambitieuse pour le futur, à la fois sur la scène française et continentale", a fait savoir le club.

Libre de tout engagement depuis son départ du Qatar et d'Al-Rayyan en février 2022, une expérience de quinze mois au final peu concluante, Blanc a plusieurs défis devant lui. D'abord, redresser un OL en pleine crise et dont l'effectif a été mal construit, puis montrer qu'il n'a pas perdu la main dans un championnat qu'il connaît par coeur. Le Président est de retour.

