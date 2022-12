Le PSG attend ses mondialistes, sans forcer

Le leader parisien, privé de nombreux mondialistes qui bénéficient d'une dizaine de jours de repos avant la reprise en club (ils étaient huit Parisiens engagés en quarts de finale du Mondial), ne brusque pas sa préparation. Le Paris Saint-Germain a repris les entraînements collectifs le 7 décembre dernier et n'a pas encore disputé de match amical.

Ad

Ligue 1 Le parquet requiert le renvoi en procès du président d'Angers pour agressions sexuelles IL Y A 18 HEURES

Les hommes de Christophe Galtier affronteront deux équipes de Ligue 2. D'abord le Paris FC ce vendredi au Camp des Loges, avant de recevoir Quevilly le 21 décembre pour une dernière répétition avant la reprise.

Matches amicaux :

16 décembre : PSG-Paris FC

21 décembre : PSG-Quevilly

Reprise Ligue 1 : 28 décembre : PSG-Strasbourg

Lens reste à l'heure française

Il y a bien une équipe qui aurait pu se passer d'une trêve, coupant sa lancée de cinq victoires consécutives, c'est le RC Lens. Le dauphin du PSG a choisi l'Espagne pour poser ses valises. "C'est rare d'avoir des coupures aussi longues, mais c'est la même saison. L'objectif est de rester dans l'état d'esprit, dans l'unité et dans le jeu, dans ce qu'on a fait depuis le début de saison", lançait Franck Haise, le coach du Racing dans L'Équipe.

Pas de matches amicaux internationaux, les Sang et Or ont choisi des clubs français pour se maintenir à niveau. Samedi dernier, ils se sont imposés face à Montpellier (2-1), grâce à un doublé de Steven Fortes. Et pour la suite ? Les hommes de Franck Haise, de retour en France avec leurs trois mondialistes dont Loïs Openda, affronteront ce samedi Le Havre deux fois dans la même journée. Ensuite, les Lensois se déplaceront sur la pelouse de Reims le 21 décembre, avant de reprendre le championnat.

Matches amicaux :

10 décembre : Lens-Montpellier (2-1)

17 décembre : Lens-Le Havre (double confrontation)

21 décembre : Reims-Lens

Reprise Ligue 1 : 29 décembre : Nice-Lens

Privé de ses mondialistes, Rennes pense Europe

L'actuel 3e du championnat a choisi Faro au Portugal pour y passer une semaine de stage. Sans ses sept mondialistes qui vont revenir au compte-gouttes, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés ce samedi face au Celtic Glasgow (4-3). Une victoire obtenue dans une rencontre spectaculaire où Amine Gouiri et Martin Terrier ont marqué, entre autres.

Qui est coupable de l'élimination du Brésil ?

Le Stade rennais va poursuivre avec une autre confrontation européenne ce vendredi face à Feyenoord, toujours au Portugal. Le moyen de rester dans le bon rythme et dans l'ambiance européenne avant d'affronter le Shakhtar en 16e de finale de Ligue Europa en février prochain.

Matches amicaux :

10 décembre : Rennes-Celtic Glasgow (4-3)

16 décembre : Rennes-Feyenoord

22 décembre : Rennes-Brest

Reprise Ligue 1 : 29 décembre : Reims-Rennes

L'OM ne brusque pas les choses

Le 13 novembre dernier, les Marseillais s'étaient imposés au bout du suspens face à Monaco (3-2), dernier match avant la trêve. Une deuxième victoire d'affilée, de quoi relancer les hommes d'Igor Tudor (4e) et à un petit point du podium avant la deuxième partie de saison.

Comme plusieurs équipes de Ligue 1 (Lens, Montpellier, Nice, Lyon), les joueurs de l'OM viennent de terminer un stage, le "winter tour" à Marbella (Espagne), où ils étaient privés de 5 mondialistes dont deux Bleus (Guendouzi et Veretout). Avant de rentrer en France où ils affronteront Nîmes pour leur deuxième match amical, les joueurs de l'OM se sont inclinés ce dimanche face à Sassuolo (3-2). Une victoire arrachée par les Italiens, pourtant menés par deux fois, après le but de la tête d'Alexis Sanchez et la frappe enroulée parfaite de Dimitri Payet.

Matches amicaux :

11 décembre : OM-Sassuolo (2-3)

19 décembre : OM-Nîmes

Reprise Ligue 1 : 29 décembre : OM-Toulouse

Lorient veut garder le rythme

L'invité surprise de ce haut de tableau de Ligue 1 (5e après 15 journée) a choisi la Catalogne pour se préparer à la reprise. Les Merlus n'ont joué là-bas qu'une seule rencontre pour un match nul face à Osasuna.

Les hommes de Régis Le Bris vont maintenant retrouver le froid breton et leur seul mondialiste, le Tunisien Montassar Talbi. Au programme, deux confrontations françaises et le déplacement sur la pelouse de Guingamp vendredi avant d'affronter Nantes, le 21 décembre.

Matches amicaux :

10 décembre : Osasuna-Lorient (1-1)

16 décembre : Guingamp-Lorient

21 décembre : Lorient-Nantes

Reprise Ligue 1 : 29 décembre : Lorient-Montpellier

Préparation chargée et européenne pour Monaco

Les Monégasques se sont eux posés à Benidorm, au sud de Valence (Espagne) pour un stage de préparation. Actuel 6e de Ligue 1, le club de la Principauté est toujours engagé en Ligue Europa, où il jouera les 16e de finale face au Bayer Leverkusen en février prochain.

L'AS Monaco en amical face à Séville en décembre 2022. Crédit: Imago

C'est donc dans cet esprit européen que les hommes de Philippe Clément ont concédé le match nul face à Séville (1-1), le 7 décembre. Désormais, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder, repartis d'Espagne, devront affronter deux clubs italiens (Empoli et la Fiorentina) avant de terminer leur dense préparation par une rencontre face à Leeds United.

Matches amicaux :

7 décembre : Séville-Monaco (1-1)

16 décembre : Empoli-Monaco

17 décembre : Fiorentina-Monaco

21 décembre : Leeds United-Monaco

Reprise Ligue 1 : 28 décembre : Auxerre-Monaco

Un programme bien rempli pour Lille

Les Lillois, 7e du championnat, restent sur 5 victoires en 6 matches de Ligue 1. Pour le début de la trêve, le LOSC a choisi de rester dans le Nord, en affrontant deux clubs de D1 Belge. Les Dogues se sont d'abord imposés (1-0) face au Club Brugge avant de concéder un match nul à Ostende (2-2).

Les hommes de Paulo Fonseca ont ensuite eux aussi pris le chemin de l'Espagne où ils ont battu Valladolid (2-0) ce samedi. Mais leur préparation chargée n'est pas encore terminée. Une rencontre contre Cambuur (Eredivisie) mais aussi un possible déplacement en Italie pour affronter Naples a été évoqué par La Voix du Nord. Peut-être l'occasion de laisser revenir les deux attaquants mondialistes, Timothy Weah et Jonathan David.

Matches amicaux :

2 décembre : Lille-Club Brugge (1-0)

7 décembre : Oostende-Lille (2-2)

10 décembre : Valladolid-Lille (0-2)

16 décembre : Cambuur-Lille

21 décembre : Naples-Lille ?

Reprise Ligue 1 : 28 décembre : Clermont-Lille

L'OL, c'est tout ou rien

Du côté de l'Olympique lyonnais, la trêve internationale est synonyme d'un programme très chargé avec cinq rencontres entre le 1er et le 22 décembre. Peut-être le moyen de profiter de ce moment pour que Laurent Blanc, arrivé début octobre à la tête de l'équipe après le départ de Peter Bosz, trouve définitivement ses marques. Surtout que l'OL a besoin d'un second souffle s'il veut remonter (8e avant la deuxième partie de saison).

En stage en Espagne, les Lyonnais, privés de deux mondialistes dont l'Argentin Nicolas Tagliafico, se sont d'abord imposés face à l'OH Louvain le 1er décembre, huitième du championnat belge (5-3). Une semaine plus tard, les Gones se sont envolés vers les Emirats pour jouer la Dubaï Super Cup.

Les joueurs de Laurent Blanc ont d'abord encaissé une lourde défaite face à Arsenal (3-0) qui a fait parler, notamment à cause d'une panenka totalement loupée de Rayan Cherki. Mais ce dimanche, le jeune espoir, à l'instar de son équipe, s'est relevé pour battre Liverpool (3-1). Un doublé d'Alexandre Lacazette et un but du jeune Bradley Barcola ont fait oublier l'ouverture du score des Reds, après quelques secondes de jeu. Certes Liverpool devait composer avec une équipe largement remaniée, mais Roberto Firmino, Thiago Alcantara ou encore Mohamed Salah ont tous les trois foulé la pelouse. L'Egyptien a d'ailleurs manqué un pénalty, arrêté par Anthony Lopez.

Matches amicaux :

1er décembre : OL-OH Louvain (5-3)

8 décembre : Arsenal-OL (3-0)

11 décembre : Liverpool OL (1-3)

17 décembre : OL-Sochaux

22 décembre : OL-Monza

Reprise Ligue 1 : 28 décembre : Brest-OL

La maradonisation de Messi : "C'est un leader sanguin, comme les aime l'Argentine"

Ligue 1 En raison des JO, la saison 2024-2025 de L1 et L2 ne débutera pas avant le 16 août 2024 HIER À 21:31