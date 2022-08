C'est l'heure de prendre les paris. Une nouvelle saison de Ligue 1 commence ce vendredi avec la première sortie de Lyon depuis le retour d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso face à Ajaccio. Vingt membres de la rédaction d'eurosport.fr ont pronostiqué leur classement final. Chaque équipe a été créditée d'un nombre de points selon le positionnement attribué par chacun des sept votants : 20 points pour le 1er, 19 pour le 2e, 18 pour le 3e… 2 pour le 19e, 1 pour le 20e. Il en résulte le classement suivant.

NOTRE PODIUM

1. PSG (400 points)

2. Monaco (366 points)

3. Lyon (362 points)

C'est tout sauf surprenant : le PSG fait le carton plein. Tous les membres de la rédaction amenés à voter ont placé les champions de France à la première place pour conserver leur bien. Un vrai plébiscite alors que Paris a gardé ses stars - à l'image de Kylian Mbappé qui a prolongé - et réalise un mercato prometteur pour compenser ses manques dans le sillage de Luis Campos, le nouveau patron du sport dans la capitale. Les changements estivaux, avec l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc ou encore le départ de Leonardo, n'inquiètent pas tant Paris possède de la marge dans l'Hexagone.

Derrière l'ogre parisien, il y a en revanche de quoi faire un peu plus "jaser". Notamment car on ne trouve pas l'Olympique de Marseille, deuxième du dernier exercice. Pour accompagner Paris sur le podium, nos journalistes parient plus sur Monaco et Lyon. Dans la continuité de sa dernière saison terminée sur les chapeaux de roue avec Philippe Clément, l'ASM semble la formation la mieux armée derrière Paris. Malgré le départ d'Aurélien Tchouaméni, le club de la Principauté présente de nombreuses garanties. De quoi attendre Monaco haut. Très haut.

Monaco devra cependant se méfier de Lyon si on se fie aux votes de de notre rédaction. Actif sur le marché des transferts après la vente du club, l'OL a réussi à faire revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso tout en attirant Johann Lepenant (Caen) et Nicolás Tagliafico (Ajax). Solide sur le papier surtout pour une équipe qui ne va pas jouer de Coupe d'Europe. Et cela se traduit dans le classement prévisionnel de notre rédaction, où les Gones retrouvent le podium malgré leur dernière saison décevante.

Alexandre Lacazette avec Lyon en amical, 2022 Crédit: Imago

NOS PRÉTENDANTS À L'EUROPE

4. Rennes (336 points)

5. Nice (315 points)

6. Marseille (296 points)

7. Lille (278 points)

8. Strasbourg (260 points)

Emballant la saison passée sous les ordres de Bruno Génésio, le Stade Rennais ne finit pas si loin que ça du podium. Mais la rédaction d'Eurosport.fr voit plus les Bretons, qui n'ont pas perdu grand monde et ont recruté derrière (Steve Mandanda, Arthur Theate, Joe Rondon), échouer encore à la quatrième place, comme lors du dernier exercice. Juste derrière, on retrouve Nice, qui a enregistré le retour de Lucien Favre sur le banc et s'est activé ces dernières semaines sur le marché. Mais la grosse surprise se situe derrière les Rennais et les Aiglons : il s'agit bien sûr de Marseille.

Deuxième lors du dernier exercice, l'OM ne rassure pas les membres de la rédaction avant de retrouver la Ligue des champions. L'été marqué par le départ de Jorge Sampaoli, l'arrivée d'un Igor Tudor dont le management a placé le groupe en état d'ébullition et un mercato avec de nombreux mouvements avec des départs de cadres (Kamara, Saliba, Mandanda…) sèment le doute. Et ça se voit dans notre classement prévisionnel où l'OM n'est que sixième, devant Lille et une équipe de Strasbourg que la rédaction voit continuer de séduire avec Julien Stéphan sur son banc.

NOTRE VENTRE MOU

9. Lens (240 points)

10. Nantes (206 points)

11. Toulouse (183 points)

12. Montpellier (173 points)

13. Reims (173 points)

14. Brest (161 points)

Lens a marqué les esprits la saison passée pour finir à la septième place. Mais les départs de cadres comme Cheick Doucouré (Crystal Palace), Arnaud Kalimuendo (retourné au Paris SG) et Jonathan Clauss (OM) ont laissé quelques nuages dans le ciel nordiste alors que le capitaine Seko Fofana est toujours convoité. Ce qui explique cette place un peu en dessous de la saison passée dans notre classement. Si l'arrivée de Moussa Sissoko apporte une expérience bienvenue à Antoine Kombouaré, le FC Nantes, qui avait étonné la saison passée en s'offrant la Coupe de France, devrait lui rester dans les mêmes eaux en championnat alors que les Canaris ont perdu Kolo Muani et pourraient voir aussi Ludovic Blas s'en aller. Et c'est la même histoire pour Montpellier, Reims ou encore Brest, qui étaient eux aussi déjà dans le ventre mou la saison passée en L1.

Ici, la petite nouveauté qui peut frapper, c'est Toulouse. Mais le TFC a impressionné la saison passée en L2. Dans le sillage de Branco van den Boomen, l'équipe de Philippe Montanier a détonné avec son attaque de feu. De quoi intriguer pour son retour en L2 dans l’élite, où le TFC semble être le promu avec le plus de certitudes dans le jeu. Ce qui explique cette place dans le ventre mou dans notre classement.

Seko Fofana, le milieu de terrain de Lens, suscite des convoitises. Crédit: Getty Images

NOTRE LUTTE POUR LE MAINTIEN

15. Auxerre (105 points)

16. Angers (84 points)

17. Lorient (83 points)

18. Clermont (82 points)

19. Troyes (49 points)

20. Ajaccio (45 points)

C'est l'une des grandes questions de la saison : qui sera dans le mauvais wagon à la fin de cet exercice ? Avec quatre descentes, la crainte est réelle pour de nombreuses formations. On retrouve là quelques équipes qui étaient déjà un peu en difficultés la saison passée en L1, comme Lorient, Troyes, Clermont ou Angers, dans une moindre mesure. Si Toulouse est annoncé dans le ventre mou, les autres promus, Ajaccio et Auxerre, devraient eux avoir également à s'employer pour rester en L1 une saison de plus mener à bien leur opération maintien. A eux de jouer pour faire mentir les pronostics.

