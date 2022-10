Loïs Openda a été touché par la grâce, vendredi à Bollaert. Il en a même revisité une célébration de Lionel Messi, maillot étendu devant lui, dans un Bernabéu hostile. Mais l’attaquant lensois l’a donc fait devant un public conquis, emballé par ses trois buts et une victoire 3-0 des Sang et Or , dauphins confortés du Paris Saint-Germain. Les supporters artésiens avaient déjà commencé à célébrer ce succès, s’époumonant sur "Les Corons", avant qu’il ne parachève son triplé dans une ambiance électrique.

Openda n’a eu besoin que d’une grosse demi-heure pour corriger les Toulousains (60e, 86e, 90e+2), ou plutôt pour contribuer à le faire. "Je les ai chicotés avec l’aide de mes coéquipiers, on les a tous chicotés", a-t-il appuyé, grand sourire aux lèvres au micro de Prime Vidéo, en référence à une chanson que les Lensois ont pris l’habitude d’entonner en cas de victoire. "Cela a mis un peu de temps avant de s’ouvrir", a commenté le coach Franck Haise, concernant le succès large mais tardif des siens.

Un cadre très différent, mais un geste similaire : la célébration d'Openda à Bollaert, "proche" de celle de Messi avec le Barça à Bernabéu Crédit: Eurosport

Quatrième triplé d’un remplaçant en L1 au XXIe siècle

Le coaching du technicien de 51 ans a payé, puisque c’est en sortie de banc que Loïs Openda a vécu son soir de gloire. C’est seulement la quatrième fois au XXIe siècle qu’un remplaçant inscrit un triplé en Ligue 1. Auteur d’un excellent centre à son intention pour débloquer la situation, Florian Sotoca non plus, n’était pas titulaire. "Je mets les meilleurs sur le banc, c’est plus simple", a ironisé l'entraîneur lensois, Openda saluant "la bonne connexion" qu’il a avec son compère, depuis le début de l’exercice.

L’avant-centre belge a trouvé le chemin des filets une deuxième fois, de manière opportuniste. "On appelle ça un renard de surface, s’en gargarise-t-il. Je m’attendais à cette balle-là, j’étais prêt." Puis vint l’heure de la cerise sur le gâteau : "Cette frappe-là, c’est grâce à la confiance des deux premiers buts." Openda, ému, a ensuite précisé à quel point ce triplé comptait pour lui, au-delà du foot : "J’avais cette rage de vouloir marquer, pour aussi un de mes proches qui est décédé. Je pense qu’il est content."

S’il finit à 20 buts, je serai très heureux pour lui

Après une série de quatre journées de Ligue 1 couronnées d’un but chacune, l’attaquant de 22 ans a connu une période de creux. La voici balayée avec brio. "Ce n’était pas facile lors des six derniers matches, j’avais le soutien de mes coéquipiers, et surtout du coach, qui m’a un peu boosté avec ce qu’il a dit, explique-t-il. J’ai bien répondu aujourd’hui. Cela doit continuer." Au point de prendre le large par rapport à Sotoca (7 buts à 6) ? " S’il finit à 20 buts, je serai très heureux pour lui", assure son coéquipier.

Openda n’en est pas encore là. Il savoure déjà le premier triplé de sa carrière, ballon gardé à la clef : "Aux Pays-Bas (avec le Vitesse Arnhem, NDLR), je mettais toujours des doublés, le troisième ne voulait pas passer." Haise l’a félicité sobrement, devant les micros. Le collectif avant tout. "Il a eu raison de prendre une petite semaine de vacances, il a retrouvé du jus, c’était bien", a même taquiné celui qui se ravit d’avoir 30 points - 2 de moins que le PSG, qui n’a pas encore joué - après 13 journées : "C’est un signal fort."

Trente unités au compteur, dont vingt-et-une grâce à un sans-faute à la maison. Même si le RC Lens avait déclaré forfait lors de ses six rencontres à l’extérieur, depuis le début de la saison, il serait tout de même dans la première moitié du tableau, à hauteur de Monaco, 7e. La ferveur de Bollaert et la cohésion du groupe, voici ce que retient la star du jour : "C’est beaucoup d’amour pour ses supporters (…) et mes coéquipiers étaient contents pour moi. On a un bon état d’esprit, on est tous soudés."

Loïs Openda fête son triplé et le succès de Lens face à Toulouse (3-0) en Ligue 1 Crédit: Getty Images

