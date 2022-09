Il est, déjà, le nouveau chouchou lensois. Arrivé cet été pour compenser le départ - ou plutôt le non-retour - d'Arnaud Kalimuendo , Loïs Openda a déjà réussi son intégration, et permis au Racing d'arracher un point à Reims la semaine dernière. Auteur d'un but lors de chacun de ses quatre derniers matches, le Belge est aussi et surtout le nouveau fruit de l'efficace stratégie de recrutement du club nordiste.

Pour dénicher le jeune attaquant, le RCL a prospecté en Eredivisie. Si l'on excepte l'Ajax et le PSV, deux entités à dimension européenne capables d'envoyer leurs meilleurs éléments directement chez des écuries du gratin, le championnat néerlandais est un formidable laboratoire pour les clubs français dont les budgets sont maîtrisés. Toulouse est par exemple allé chercher Thijs Dallinga à l'Excelsior, en deuxième division.

La créativité encore récompensée

Lens a fouillé plus haut : avant de débarquer dans le Nord, Openda sortait de deux saisons réussies en prêt au Vitesse Arnhem, où il a inscrit 22 buts en 66 matches d'Eredivisie. Pour s'offrir un joueur de son talent, membre d'une nouvelle génération belge très prometteuse (Onana, Oyen, Raskin) et ayant terminé sa formation dans un club structuré autour d'une vraie philosophie de jeu, les Sang et Or ont dû mettre la main à la poche. Après un transfert dépassant les 10 millions d'euros, le buteur est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club.

On est obligés d’être créatifs, confiait Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif, Un Frankowski, s’il est déjà en L1 ou en Allemagne, il est intouchable pour nous. La difficulté, quand tu vas dans des championnats inférieurs, c’est de savoir si le joueur aura le niveau pour rapidement apporter à l’équipe. Notre métier, c’est de réduire les incertitudes, mais il y en a toujours une part." Une prise de risque forcée. Mais mesurée. ", confiait Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif, dans un entretien à L'Equipe ."

Celles entourant Loïs Openda ne portaient pas sur son potentiel, mais plutôt sur sa capacité à faire des différences face à des défenses mieux organisées et armées qu'aux Pays-Bas. Ses buts face à Rennes, où il a dominé Joe Rodon, ou à Reims , où il a battu Agbadou, ont déjà dissipé les doutes.

C’est tout simplement un attaquant très complet

Ce n’était pas facile d’attaquer cette dernière ligne très athlétique avec une organisation qui ne nous facilitait pas la tâche dans les derniers mètres, Mais il n’a jamais renoncé. C’est une qualité de joueur de très haut niveau. Il a été récompensé et l’équipe aussi." a souligné Haise après coup, le week-end dernier.."

Avant d'entamer les négociations, Lens avait déjà obtenu des certitudes sur la personnalité du bonhomme. "C’est un jeune joueur qui est très à l’écoute, qui cherche à progresser sur ses points forts, parce qu’il faut qu’il continue à les travailler, mais aussi sur ceux où il est encore un peu moins performant, a précisé le technicien lensois à son sujet. Il est très volontaire et généreux."

Rapide, déroutant et très à l'aise techniquement, Openda peaufine encore sa relation technique avec Florian Sotoca, l'autre buteur du RCL. "Quand vous jouez avec un joueur comme Loïs, c’est toujours plus facile, analysait l'ancien Grenoblois en tout début de saison. Il fait des appels de balle, il est bon dos au but. C’est tout simplement un attaquant très complet." Le Belge lui, est plus exigeant avec lui-même : "Je ne peux pas dire que c’est une entame totalement réussie mais ça reste un bon début." Hâte de voir la suite.

