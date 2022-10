Les tops

Chevalier, forcément adoubé

Il ne pouvait pas choisir meilleur moment pour signer son match référence sous les couleurs de son club formateur. Préféré depuis quelques semaines à un Léo Jardim jugé peu rassurant, Lucas Chevalier a profité de ses premières sorties dans le but lillois pour prendre ses repères. Dimanche soir, le portier des Dogues a joué un rôle primordial dans la victoire acquise face à Lille dans le derby (1-0). Impeccable du début à la fin, le jeune gardien s'est notamment distingué en repoussant un penalty de Florian Sotoca (14e) et en réalisant un arrêt formidable sur une frappe d'Alexis Claude-Maurice qui filait en direction de sa lucarne (70e). Un match de patron, vraiment.

Le Bris, c'est historique

Il faut se pincer pour y croire. Après 10 journées de Ligue 1, Lorient ne pointe qu'à un point du PSG et de la première place de Ligue 1. Les Merlus, qui avaient frôlé la relégation l'an passé, prolongent le miracle week-end après week-end. Avec huit victoires, un nul et une défaite, leur bilan est exceptionnel. L'architecte de cette métamorphose se nomme Régis Le Bris, qui signe le meilleur départ de l'histoire d'un coach en L1 après dix matches. Personne ne sait jusqu'où cela mènera Lorient mais Le Bris est déjà entré dans la grande légende du championnat de France.

La superbe semaine de Doué

De la jolie demi-volée de Terem Moffi à l'enchaînement impeccable d'Adrien Hunou, en passant la volée du gauche de Kévin Gameiro, la journée de dimanche a été riche en buts délicieux. Mention spéciale à celui inscrit par l'une des grandes révélations du début de saison : Désiré Doué. Quatre jours après avoir offert la victoire à Rennes face au Dynamo Kiev en Ligue Europa , le milieu de 17 ans a poursuivi sa magnifique semaine en marquant contre Nantes quelques secondes à peine après son entrée en jeu. Le jeune Breton a donné plus d'ampleur au succès des siens (3-0) en expédiant le ballon dans la lucarne d'Alban Lafont d'une magistrale demi-volée du droit. On en redemande !

Montpellier, un maillot pour la bonne cause

Le MHSC est un club engagé et il l'a encore prouvé ce dimanche. Depuis 2013, le club de Laurent Nicollin place son mois d'octobre sous le signe de la lutte contre le cancer du sein et joue tous les premiers week-ends du mois avec un maillot rose (en Ligue 2, Grenoble et le Paris FC ont fait de même samedi soir). Ce fut donc le cas lors de leur défaite face à Monaco (0-2). Si la couleur ne leur a pas porté bonheur, cette action prouve que les clubs professionnels ne sont pas tous déconnectés des grands enjeux qui secouent notre société.

Ajaccio n'est pas mort

Et si Ajaccio avait enfin lancé sa saison ? Avec sept défaites lors des neuf premières journées, le club corse avait une bonne tête de victime expiatoire pour ses adversaire et paraissait promis à une place dans la charrette en fin de saison. Son déplacement au Vélodrome semblait, lui, presque perdu d'avance vu le niveau en L1 des joueurs d'Igor Tudor. Oui, sauf que les hommes d'Olivier Pantaloni ont eu du cœur face à l'OM. Ultra-réalistes, avec deux buts marqués... pour un seul tir cadré, les Acéistes sont allés chercher un succès très précieux (1-2) à l'extérieur, leur premier au Vel' depuis 2005, face à un OM absent des débats après le but de Dimitri Payet. Ajaccio compte désormais deux succès lors des trois derniers matches et n'est plus lanterne rouge...

Les flops

Mbappé, semaine bien maussade

Deux déplacements à Lisbonne et Reims, aucun but, des attitudes désinvoltes et une petite polémique : voilà pour la semaine à oublier de Kylian Mbappé. En Champagne, il a sans doute signé sa plus mauvaise prestation de l'année en Ligue 1 en ne touchant que 37 ballons. Hormis une passe merveilleuse pour offrir un duel à Neymar, le champion du monde a vécu une soirée anonyme et frustrante. Et il a ponctué d'un geste d'humeur bien peu recommandable avec une semelle grossière et volontaire sur Andreaw Gravillon qui aurait mérité un carton rouge. Pour finir , il a alimenté la polémique par une publication Instagram qui pose question sur son épanouissement à Paris. Bref, un samedi de calvaire…

Le PSG de Mbappé a concédé le nul à Reims Crédit: Getty Images

Lacazette-Tolisso, les revenants aux abonnés absents

De retour dans leur club formateur l'été dernier, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso étaient censés apporter une réelle plus-value à l'effectif lyonnais cette saison. Jusqu'à présent, cependant, les deux internationaux dotés d'une grande expérience n'ont pas franchement répondu aux attentes, et cela s'est confirmé contre Toulouse, vendredi (1-1). Ni l'attaquant, qui s'est éteint au fil de la partie ( et s'est davantage fait remarquer pour ses déclarations d'après-match ), ni le milieu, dominé dans les duels et remplacé à vingt minutes de la fin, n'ont tiré leurs coéquipiers vers le haut. Pire : aucun ne semble en mesure d'insuffler le vent de révolte dont l'OL aurait grandement besoin en ce moment.

Alexandre Lacazette dépité par la situation de l'OL Crédit: Getty Images

Rouge et doigts d'honneur : Furlan a complètement craqué

Pas toujours facile de tenir ses nerfs pour les acteurs du football avec le folklore des tribunes. Si son côté homme entier a toujours été assumé, Jean-Marc Furlan aurait peut-être pu se passer des doigts d'honneur dirigés à la tribune d'honneur du stade Gabriel-Montpied, lors de la défaite de son AJ Auxerre face à Clermont (2-1).

Tendu et frustré en fin de match, Furlan a reçu un carton rouge de la part de l'arbitre, monsieur Vernice, après une discussion musclée au bout du bout du temps additionnel. Le technicien de l'AJA, plein sourire, a ensuite levé ses deux majeurs et défié le public clermontois, très chambreur bien évidemment, avant de quitter la pelouse. Questionné sur d'éventuels regrets, Furlan a été très clair. "Non, je ne regrette pas du tout, je suis assez violent dans mes réactions quand c'est pour le football."

Jean-Marc Furlan (AJ Auxerre) a été expulsé en fin de match à Clermont, dimanche 9 octobre 2022. Crédit: Imago

Brest - Lorient, le derby de la violence

La violence a encore frappé le football français. Cette fois, ce n'était pas au stade comme souvent la saison dernière, mais dans le centre-ville de Brest qui a vu des groupes ultras du Stade Brestois et de Lorient s'affronter de bon matin. Au menu : des coups, bêtes et méchants. Une personne a été blessée et hospitalisée après ces affrontements. Selon les informations du quotidien Le Télégramme, la "fight" avait été programmée la veille par les groupes, tous habillés de noir. Il y avait une centaine d'ultras brestois et 70 à 80 personnes du côté de Lorient.

