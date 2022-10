Coup d'arrêt pour Lorient. Ce samedi soir, les Merlus, après six victoires de rang, ont concédé le point du match nul et vierge contre Reims (0-0), lors de la onzième journée de Ligue 1. Pourtant, au stade du Moustoir, les Rémois ont terminé cette partie à neuf, après les expulsions de Dion Lopy (46e) et d'Emmanuel Agbadou (90e+1). Les hommes de Régis Le Bris auraient pu s'emparer provisoirement de la tête du classement du championnat de France, mais ils restent finalement les dauphins du PSG. De leur côté, les Rémois sont quatorzièmes.

Un seul être vous manque... C'est dès la 25e minute de jeu que Lorient a vécu un gros coup dur, avec la sortie sur blessure de Terem Moffi, visiblement victime d'une entorse à la cheville droite. L'attaquant nigérian est le meilleur buteur des Merlus en Ligue 1 depuis le début de saison, avec huit réalisations. A ses côtés, Dango Ouattara avait auparavant tenté de créer le danger, d'une frappe en pivot (16e). Mais Yehvann Diouf a été vigilant, avant de l'être à nouveau face à Yoann Cathline, dans le prolongement de cette même action (16e).

Reims a déjà écopé de huit cartons rouges cette saison

Les Lorientais ont eu leurs périodes, et Quentin Boisgard a lui aussi tenté d'en profiter, d'une demi-volée du droit, mais le portier rémois avait la réussite de son côté après une première sortie compliquée sur ce même corner (65e). Les Bretons, qui ont la deuxième attaque de l'élite (21 réalisations), ont donc, cette fois, été moins tranchants. Ils ont également eu bien du mal à profiter de leur supériorité numérique.

Dès l'entame de la seconde période, Reims a de nouveau été réduit à dix, avant de terminer à neuf. Soit ses septième et huitième cartons rouges reçus depuis le début de cette saison. Dion Lopy a quitté prématurément ses partenaires après un second carton jaune (46e), avant qu'Emmanuel Agbadou ne soit, quant à lui, directement expulsé, pour une très grosse faute sur Ouattara, déjà à l'origine du premier rouge (90e+1).

Reims enchaîne après le PSG

Pourtant, les hommes de Will Still, qui a pris la succession d'Oscar Garcia cette semaine et qui assure l'intérim jusqu'à la Coupe du monde, ont joué crânement leur chance, jusqu'à la dernière minute de jeu. Azor Matusiwa avait été le premier à solliciter Yvon Mvogo (45e+2). Le portier lorientais a ensuite réalisé sa première (et seule) grosse intervention devant Arber Zeneli (79e).

Reims, qui n'a gagné qu'une seule fois cette saison (2-4 à Angers le 31 août) ramène un très bon point, après avoir déjà réussi à tenir en échec le PSG (0-0), lors de la précédente journée. Dimanche prochain (15h), contre Auxerre, les Rémois auront forcément à cœur de faire aussi bien voire même mieux. Quant au FCL, il compte le même nombre de points que le leader parisien (26), mais les hommes de Régis Le Bris n'ont donc pas réussi à trouver la solution pour rester sur leur lancée et prendre provisoirement les commandes du classement. Ils devront attendre le week-end prochain pour tenter de renouer avec le succès, sur la pelouse de Troyes (15h).

