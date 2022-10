Lens reprend sa marche en avant. Ce samedi soir, les Sang et Or, qui restaient sur un revers à Lille (1-0), ont disposé de Montpellier, sur la plus petite des marques (1-0), lors de la onzième journée de Ligue 1. Dans un stade Bollaert-Delelis plein, Wesley Saïd a fait le bonheur de tous ses supporters (67e). Au classement du championnat de France, les Lensois grimpent provisoirement sur le podium, à la troisième place, tandis que les Héraultais restent dixièmes.

Il n'avait certainement pas perdu beaucoup de ballons avant cette fameuse 67e minute de jeu. A ce moment-là, entouré par plusieurs adversaires devant sa propre surface de réparation, Téji Savanier a remisé son ballon en retrait. Au lieu de trouver un partenaire, le capitaine montpelliérain a vu Wesley Saïd, entré en jeu seulement sept petites minutes plus tôt, surgir pour marquer d'une frappe du pied droit (1-0). Et il fallait visiblement cette très grosse erreur pour débloquer une rencontre particulièrement fermée. Mais avantage donc à Lens qui, au-delà du tableau d'affichage en sa faveur, a confisqué le ballon (68% de possession).

Lens a poussé en fin de match pour breaker

Auparavant, seul Lois Openda avait également sollicité Jonas Omlin, qui a remporté leur duel, après être parfaitement bien sorti à sa rencontre (35e). En toute fin de match, alors que l'on pouvait légitimement s'attendre à une réaction de Montpellier, c'est plutôt Lens qui a poussé pour tenter de faire le break. Également entré en cours de jeu, David Pereira Da Costa a été dangereux à de nombreuses reprises (78e, 90e, 90e+5), mais Omlin s'est montré infranchissable, tout comme face à Florian Sotoca, malgré une talonnade inspirée de celui-ci (89e).

A la pause, Montpellier pensait certainement avoir fait le plus dur, après avoir notamment pris le dessus au milieu de terrain. Lens ne parvenait pas à trouver la solution dans le cœur du jeu, avec beaucoup de déchet technique et les Sang et Or semblaient même à la peine physiquement. La solidité montpelliéraine, avec un bloc bien en place, était visible, mais devant, les attaquants héraultais n'ont pas su en profiter. Seul Stephy Mavididi a sollicité Brice Samba, sur un tir du droit bien trop écrasé (40e).

Finalement, Montpellier chute encore. Pour la septième fois de la saison, la troisième consécutive. Les protégés d'Olivier Dall'Oglio devront réagir dès samedi prochain (17h), contre Lyon. Lens, qui a gagné ses six matches disputés à domicile, compte 24 points après onze rencontres de Ligue 1 en 2022-23 et égale son plus haut total à ce stade dans son histoire dans l'élite. Avec 2001-02, saison où le club avait terminé deuxième. Pour rester sur cette belle lancée, les hommes de Franck Haise auront fort à faire, dès samedi (21h), sur la pelouse de Marseille.

Montpellier - Lens / Ligue 1 Crédit: Getty Images

