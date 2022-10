Les Sang et Or enchaînent et savourent. Lens a décroché une belle et large victoire face à Toulouse, vendredi, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 (3-0). Si les Nordistes ont d'abord peiné face à des visiteurs accrocheurs, ils ont trouvé la faille grâce à Loïs Openda. Sorti du banc, l'attaquant a pris feu et claqué un retentissant triplé (60e, 86e, 90e+2) alors que Seko Fofana avait loupé un penalty (50e). Le RCL décroche un 7e succès en autant de rencontres à domicile et conforte sa place de dauphin.

Ad

Heureux, Openda et ses coéquipiers sont longuement restés sur la pelouse d'un stade Bollaert encore plein à craquer pour célébrer ce succès avec leurs supporters. L'international belge a même pris le micro pour chanter : "Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On les a chicotés". La joie lensoise était intense car la bataille fut difficile à remporter.

Ligue 1 Stéphan, furieux contre l'arbitre : "Il faut avoir du courage et il en a manqué" 23/10/2022 À 17:42

Lens avait d'abord piétiné

Si les promus toulousains se sont voulus ambitieux dans les premières minutes, ils ont vite dû reculer face à une machine lensoise bien huilée. Les Nordistes ont fait parler leur puissance collective et le capitaine Seko Fofana a bien failli trouver la faille au bout d'un contre express mais il a raté la cible (12e). Bousculé, Toulouse a cependant pu compter sur la réactivité d'Anthony Rouault en charnière centrale et Maxime Dupé n'a pas été réellement inquiété en première période.

Incapables de trouver la bonne inspiration en attaque, les Lensois ont aussi failli se faire surprendre en défense. Il a fallu deux retours in extremis de Deiver Machado sur Brecht Dejeagere (29e) et de Jonathan Gradit sur Zakaria Aboukhlal (34e) pour empêcher les Violets d'ouvrir la marque. Les hommes de Franck Haise ont toutefois clairement haussé le ton après la pause et vite obtenu un penalty pour une faute de Stijn Spierings sur David Pereira da Costa (48e). Fofana a pourtant buté sur Dupé, excellent dans cet exercice avec déjà 3 penalties repoussés sur 4 cette saison.

Openda a tout cassé

Le coach lensois a vite décidé de prendre les choses en mains en lançant ses habituels titulaires Florian Sotoca et Openda, moins décisifs ces derniers temps (55e). Le duo s'est tout de suite mis en évidence et le premier a trouvé la tête du second sur un petit centre venu de la droite (1-0, 60e). Muet depuis la 6e journée, Openda a enfin signé son 5e but de la saison.

Lens n'a toutefois pas voulu enfoncer le clou dans la foulée et a laissé l'initiative à Toulouse. A l'image de cette tête loupée de Moussa Diarra aux six mètres (68e), les visiteurs sont cependant restés définitivement imprécis et n'ont cadré aucun de leurs 9 tirs au total dans cette rencontre. Également sorti du banc lensois, Alexis Claude-Maurice, lui, a cadré son tir après deux jolis crochets dans la surface de Dupé qui lui a tenu tête (82e).

Il était dit que l'homme de la soirée serait Openda. L'attaquant de 22 ans a profité d'une passe en retrait ratée de Spierings pour s'offrir un doublé (2-0, 86e). Il a même signé un coup du chapeau d'un tir croisé sur la droite dans le temps additionnel (3-0, 90e+2). Openda a marqué sur chacune de ses tentatives et a pu fêter son dernier but en enlevant son maillot pour le montrer au public à la manière de Lionel Messi ou Nabil Fekir. Il est devenu le quatrième remplaçant à réaliser un triplé dans un match de Ligue 1 au XXIe siècle. Avec de telles ressources à sa disposition et son public de feu, Lens peut rêver tout haut.

Loïs Openda fête son triplé et le succès de Lens face à Toulouse (3-0) en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue 1 L'OM, l'"incroyable" défaite : "C’est probablement notre meilleur match" 22/10/2022 À 22:14