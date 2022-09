Les Merlus s’offrent du Lyon ce soir. Le FC Lorient s’est imposé face à l’OL (3-1) au terme d'un match en retard comptant pour la 2e journée de Ligue 1. Les Gones se sont montrés dépassés par l’intensité du FC Lorient, en attaque comme en défense. Et les hommes de Peter Bosz ont été trop brouillons pour se révéler véritablement dangereux. Avec trois points dans leur besace, les joueurs de Régis Le Bris passent devant Lille au classement et s’emparent de la 5e place avec 13 points. Leurs adversaires du soir restent 4e avec le même nombre de points grâce à une meilleure différence de but, mais perdent l’occasion de revenir à hauteur du PSG et de l’OM.

