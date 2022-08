Plus d'informations à suivre...

Reims - Clermont : 2-4

Rossés lors de la première journée, respectivement par Marseille (4-1) et le PSG (0-5), Reims et Clermont espéraient se remettre la tête à l’endroit ce dimanche, à Auguste-Delaune. Les Champenois semblaient bien partis pour débloquer leur compteur, mais ce sont bien les Auvergnats qui y sont parvenus, au terme d’un scénario renversant (2-4).

Les locaux avaient fait le break avant la demi-heure grâce à deux penalties, transformés par Kamori Doumbia (23e) et Folarin Balogun (30e). L’expulsion d’Emmanuel Agbadou, coupable d’avoir annihilé une occasion de but (47e), a cependant tout changé. Komnen Andric (51e sp, 62e) a signé un doublé, puis Muhammed Saracevic (72e) et Jérémie Bela (78e) ont offert la victoire au CF63, qui a parfaitement exploité sa supériorité numérique.

Ce qu’on en retient : Recruté pour assumer la lourde succession de Mohamed Bayo, Komnen Andric répond déjà présent. De la plus belle des manières.

Troyes - Toulouse : 0-3

Promu cette saison, Toulouse restait sur 19 matches de Ligue 1 sans la moindre victoire. Une terrible série qui a pris fin ce dimanche, à Troyes (0-3). Titularisé en lieu et place de Nathan Ngoumou, blessé, l’ailier marocain Zakaria Aboukhlal a été le grand artisan du succès des Violets, en provoquant le but contre son camp de Yasser Larouci (36e) puis en servant Rafael Ratao sur un plateau (54e). Disposée dans un 5-4-1 censé limiter les espaces, la formation auboise a joué trop bas et affiché de sérieuses lacunes défensives, exploitées par Rhys Healey en fin de partie (85e). Le coup de grâce pour l’ESTAC.

Ce qu’on en retient : Deuxième défaite de rang, de copieux sifflets descendus des tribunes, des chants hostiles à l’encontre de Bruno Irles : il y a déjà le feu dans la maison troyenne.

Auxerre - Angers : 2-2

Dix ans après, le public de l’Abbé-Deschamps renouait avec les joies d’une rencontre de Ligue 1, ce dimanche. L’AJA a d'abord honoré les retrouvailles avec l’élite, via un premier quart d’heure de feu. Un but de Julian Jeanvier (4e), un c.s.c. de Cédric Hountondji (10e) et les Auxerrois ont rapidement fait le break.

Mais des réalisations de Loïs Diony (22e) et Amine Salama (77e) ont contrarié les locaux, tenus en échec par un SCO à réaction (2-2). D’autant plus frustrant pour les joueurs de Jean-Marc Furlan que Mathias Autret a failli signer un bijou, d'un tir de 50 mètres, qu’ils ont continué de jouer, à dix contre onze (rouge de Lassine Sinayoko à la 57e) et que Gauthier Hein s'est vu refuser le but du 3-1, pour une faute intervenue plus tôt dans l'action.

Ce qu’on en retient : Ce n’est pas encore couronné de succès, mais Auxerre n’est pas de retour en Ligue 1 pour la jouer petit bras.

