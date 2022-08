Clermont - Nice : 1-0

Nice perd les pédales. Battu par le Maccabi Tel-Aviv en barrages aller de Ligue Europa Conférence jeudi dernier, le club azuréen a fini sa semaine cauchemar par une nouvelle défaite sur la pelouse de Clermont (1-0). Réduit à neuf après les expulsions coup sur coup de Mario Lemina (80e) et Jean-Clair Todibo (82e), l'OGCN a cédé à la frustration en fin de match, en plus de rendre une copie indigente. Lucien Favre avait pourtant fait tourner son groupe.

Cette défaite a été dans l'ensemble logique, même si les Aiglons ont eu quelques situations en seconde période, notamment avec Aaron Ramsey (78e) qui a buté sur Mory Diaw. Le portier de Clermont a d'ailleurs sorti une très belle prestation dans sa cage. Saîf-Eddine Khaoui (6e) a donné la victoire aux siens. Clermont est 5e. Nice est 15e et n'a toujours pas gagné.

Ce qu'on en retient : Lucien Favre va devoir trouver des solutions rapidement. Et le calendrier (OM, Lille, Monaco) n'incite pas à l'optimisme.

Angers - Brest : 1-3

Angers ne gagne toujours pas. Largement battu à Raymond-Kopa par le Stade Brestois (1-3), le SCO a passé un sale dimanche entre le fait de jouer à dix pendant une grande partie du match, la pauvreté de sa prestation et sa situation au classement. Après trois journées, il continue de stagner en bas de classement à la 16e place, juste devant les quatre relégables.

Brest peut sourire : Jérémy Le Douaron a marqué un doublé (10e, 38e) et lancé le club breton vers sa première victoire de la saison. Achraf Dari (65e) a fini le boulot après la pause. Sofiane Boufal a réduit le score pour rien (70e).

Ce qu'on en retient : Angers va devoir se renforcer d'ici la fin du mercato, sinon ça sent la saison très difficile.

Toulouse - Lorient : 2-2

Un match nul pour conclure une rencontre très animée. Mais les deux formations auraient très bien pu l’emporter. Car Toulouse menait au score jusqu’à la 80e minute. Avant de concéder un penalty transformé par Ibrahima Koné (2-2, 80e). Rafael Ratao (1-1, 31e), puis Thijs Dallinga (2-1, 64e) avaient répondu à l’ouverture du score splendide sur coup franc direct d’Armand Laurienté (0-1, 2e). Du côté des Merlus, le principal regret se situe probablement en fin de première période, quand Terem Moffi, sur un premier penalty, s’est retrouvé en échec face à Maxime Dupé (41e).

Ce qu’on en retient : La première période pour Lorient, la seconde dominée par le TFC. Pour un résultat équitable.

Montpellier - Auxerre : 1-2

Trois buts et quatre cartons rouges pour un match plein de rebondissements. A ce petit jeu, le promu auxerrois s’en est mieux sorti pour signer son premier succès de la saison. Pourtant les Héraultais avaient ouvert le score grâce à Mamadou Sakho sur corner (1-0, 39e). Mais les Bourguignons ont renversé le match en cinq minutes en exploitant à merveille les erreurs adverses. Nuno Da Costa a d’abord égalisé (1-1, 70e) avant que Mathias Autret ne donne la victoire aux siens sur penalty (2-1, 75e). Khalil Fayad (46e) et Téji Savanier (90e+4) à Montpellier, et M’Baye Niang (51e) et Nuno Da Costa (88e) à Auxerre ont été exclus et seront suspendus pour la prochaine journée.

Ce qu’on en retient : La défense de Montpellier encore à la peine. Déjà neuf buts concédés en trois matches, ça fait peur !

