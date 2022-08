Dans un Roazhon Park à guichets fermés, Rennes lance sa saison grâce à sa victoire contre Ajaccio (2-1). Les joueurs de Bruno Genesio n’ont pas eu une partie facile face à des Corses tranchants après la pause et qui auraient mérité un meilleur résultat. Martin Terrier a ouvert le score d’une frappe lointaine (1-0, 17e) avant que le sort de ce match ne se joue en cinq minutes avec l’égalisation de Mounaim El Idrissy (1-1, 57e) et le but victorieux d’Arthur Theate (2-1, 62e). Rennes profite de ce succès pour grimper au dixième rang.

La victoire était cruciale pour Rennes après un début de saison poussif. Les trois points sont bien au rendez-vous au terme de ces 90 minutes, mais que ça a été poussif. Pourtant parfaitement entrés dans leur match, les Bretons ont logiquement ouvert le score juste après le quart d’heure de jeu. À sa troisième tentative de la rencontre, Martin Terrier a surpris Benjamin Leroy d’une frappe à ras de terre dès 20 mètres. Là où l’ancien Lyonnais a l’habitude d’enrouler vers le deuxième poteau, il a fermé son pied pour trouver le premier montant (1-0, 17e).

Pour sa première titularisation avec Rennes depuis son transfert en provenance du PSG, Arnaud Kalimuendo a régulièrement pris part aux actions dangereuses des Bretons et s’est montré actif dans son couloir gauche, butant même sur Leroy d’une belle frappe enroulée (40e). Puis tout s’est compliqué alors que les Ajacciens sont sortis de leur torpeur et ont effectué un pressing plus intense. Thomas Mangani a été précieux sur coup de pied arrêté pour apporter du danger dans la surface de Dogan Alemdar. C’est d’ailleurs dans la continuité d’un coup-franc qu’Arthur Theate a tiré le maillot de Fernand Mayembo (45e+3).

