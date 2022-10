L'Equipe, Jean-Marc Furlan aurait été démis de ses fonctions par ses dirigeants ce mardi. La saison des limogeages a bien ouvert ses portes dans l'Hexagone. Quelques heures après l'arrivée de Laurent Blanc à Lyon à la place de Peter Bosz et du départ de Michel Der Zakarian à Brest, c'est à Auxerre que ça s'anime. Selon les informations du quotidien, Jean-Marc Furlan aurait été démis de ses fonctions par ses dirigeants ce mardi.

Cette décision intervient un peu moins de quarante-huit heures après la nouvelle défaite des Icaunais face à Clermont (2-1) et la fameuse histoire du doigt d'honneur qui a créé beaucoup de remous dans l'Yonne. Dimanche après la rencontre, l'AJA avait d'ailleurs présenté ses excuses au public clermontois dans un communiqué et évoqué "une attitude déplacée [désapprouvée par] le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônées et transmises depuis toujours par l'AJA."

Arrivé à Auxerre en 2019, qu'il a fait remonter dans l'élite il y a quelques semaines, le Girondin pourrait donc avoir payé très cher cet écart au stade Gabriel-Montpied. Actuellement 16e de Ligue 1, le club bourguignon devrait prochainement communiquer sur le sujet.

