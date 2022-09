Prestation appliquée, clean-sheet, victoire et place provisoire de leader au bout : tous les voyants sont au vert pour l’Olympique de Marseille, qui s’est imposé à Auxerre (0-2), samedi, en fin d’après-midi. Grâce à des buts de Gerson (8e) et Alexis Sanchez (83e), les Olympiens poursuivent leur excellent début de saison (16 points pris sur 18 en six journées) et préparent de la meilleure des manières leur retour en Ligue des champions, mercredi, sur la pelouse de Tottenham. L’OM prend le fauteuil de leader en attendant les rencontres du PSG à Nantes (21h) et de Lens à Reims (dimanche, 15h). L’AJA est 9e.

En Ligue 1, la précédente rencontre entre les deux équipes remontait à mai 2012 : c’est elle qui avait scellé la descente d’Auxerre en Ligue 2 (victoire de Marseille 3-0). Dix ans plus tard, l’ambiance était au contraire à la fête, à l’Abbé-Deschamps, pour assister à une affiche de prestige. Les espoirs du public auxerrois allaient toutefois vaciller rapidement, Gerson ouvrant rapidement le score, à l’affût d’une frappe de Cengiz Ünder repoussée par le poteau (0-1, 8e).

Sanchez encore décisif

Malgré les nombreux remaniements opérés par Igor Tudor (seuls Lopez, Mbemba, Clauss et Rongier ont été reconduits par rapport au succès contre Clermont mercredi) et les absences (Payet et Gigot, blessés), les Phocéens ont longtemps fait preuve de maîtrise, et auraient même pu aggraver la marque. Gerson, par deux fois, aurait pu s’offrir un doublé, mais il a été mis en échec par Benoît Costil (13e, 18e).

En face, l’AJA n’a pas réalisé un mauvais match. Loin de là. Quelques jours après leur revers à Lyon (1-2), les joueurs de Jean-Marc Furlan sont restés fidèles à leurs principes de jeu, face à l’autre Olympique, mais ont trop souvent manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. Les occasions ont existé, malgré tout, surtout au cours d’une seconde période où l’OM a eu tendance à desserrer l’étreinte. Gautier Hein, lancé par Nuno Da Costa en contre, ne parvenait pas à frapper correctement (61e). La meilleure opportunité était pour Paul Joly, dont la tête plongeante frôlait le poteau droit de Lopez (66e).

La qualité technique des joueurs marseillais a fait la différence. Un peu plus, encore, après l’entrée d’Alexis Sanchez, à la 59e minute. Le Chilien se signalait une première fois mais butait sur Costil, après une première frappe de Nuno Tavares sur le poteau (67e). Quinze minutes plus tard, l’ancien Barcelonais concluait avec précision un contre initié par Harit - qui a effectué son retour à l’OM en toute fin de mercato - et relayé par Guendouzi (0-2, 84e). Impérial en Ligue 1 depuis six journées, les Marseillais ne vont pas pouvoir se reposer sur leurs lauriers : la Ligue des champions approche à grands pas.

