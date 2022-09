Des Bretons sans pitié avec des Bourguignons trop tendres. Rennes n'a pas totalement brillé face à Auxerre, dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1, mais décroche tout de même une très large victoire (5-0). Les hommes de Bruno Genesio ont sanctionné les manques de l'AJA et Kamaldeen Sulemana a vite ouvert le score (3e), Amine Gouiri l'a doublé (60e), puis Martin Terrier (68e), Flavien Tait (78e) et Matthis Abline (85e) ont fait trembler les filets à leur tour. Ils lancent enfin réellement leur saison en championnat et grimpent à la 6e place, pendant que les Auxerrois enchainent un troisième revers face à une grosse cylindrée.

Ad

Dans la lignée de sa victoire arrachée à la dernière seconde en Ligue Europa face à Larnaca (1-2), Rennes a entamé la rencontre pied au plancher. Il n'a fallu que trois minutes de jeu à Sulemana, déjà passeur décisif sur la pelouse des Chypriotes, pour aller tromper Benoît Costil d'une frappe croisée rasante après un long dégagement de Steve Mandanda (1-0, 3e). Titulaire en L1 pour la première fois de la saison et même pour la première fois depuis fin novembre 2021, le Ghanéen de 20 ans a ouvert son compteur but en 2022.

Ligue 1 Furlan : "Mon kiff, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire" HIER À 16:08

Gouiri délivré, Mandanda décisif

Bouillant face à des Auxerrois qui ont pris la mauvaise habitude de rater leurs entames de match, Sulemana a même failli doubler la mise en envoyant le ballon vers le but de Costil qu'il venait de dribbler, mais Paul Joly a surgi pour sauver sur la ligne (16e). Les Rennais qui avaient perdu Baptiste Santamaria sur blessure (9e) sont pourtant retombés dans leurs travers. Ils se sont curieusement relâchés et ont laissé les promus auxerrois reprendre leur souffle et revenir dans le match. Mandanda a ainsi dû repousser une reprise de Matthias Autret (31e).

Malgré la pause et l'entrée de Tait à la place de Sulemana pour densifier l'entrejeu, les Bretons sont apparus perdus face à des Bourguignons plus volontaires. Sur un centre de Lassine Sinayoko, Rayan Raveloson et Hamza Sakhi ont loupé le coche en se gênant devant le but adverse (51e). Ce fut un tournant dans cette rencontre, tout comme cette grossière perte de balle d'Alexandre Coeff devant sa surface face à Gouiri qui a pu aller ajuster Costil et doubler la mise (2-0, 60e). L'ancien Niçois qui n'avait plus marqué depuis fin janvier malgré 20 matches et 36 tirs pourra remercier le défenseur central de l'AJA.

Auxerre a ensuite complètement coulé en défense et Gouiri a filé en profondeur avant de servir Terrier pour un nouveau (3-0, 68e). Après un corner auxerrois, Mandanda a clairement fait signe à Tait de partir dans l'axe et l'a envoyé vers la surface adverse d'un long dégagement. Tait a pu contourner Costil et marquer également (4-0, 78e). L'ancien gardien de l'OM a ainsi signé la toute première passe décisive de sa carrière en L1. Entré en fin de match, le jeune Abline a aussi profité des errances défensives auxerroises pour ouvrir son compteur (5-0, 85e). Devant Lyon (défaite 2-1) et Marseille (défaite 0-2), les Auxerrois de Jean-Marc Furlan avait limité la casse. Cela n'a pas été le cas face à Rennes qui s'est fait un plaisir de sanctionner leurs faiblesses individuelles et tactiques.

Kamal-Deen Sulemana ouvre le score pour Rennes face à Auxerre en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue Europa Rennes s'impose sur le gong 08/09/2022 À 18:45