Football

Ligue 1 - 99, 75, 95... : les joueurs ont désormais le choix de leur numéro de maillot

LIGUE 1, LIGUE 2 - Certains joueurs vont enfin pouvoir arborer leurs numéros fétiches sur leurs maillots. La LFP s'aligne sur ses voisins italiens ou anglais et autorise les numéros entre 1 et 99. Et on voit déjà ses nouveaux chiffres fleurir sur les tenues des joueurs du championnat. Certains font un clin d'oeil à leur année de naissance, d'autres un hommage à leurs origines.

00:01:16, il y a 17 minutes