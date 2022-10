Toulouse - Montpellier : 4-2

La trêve internationale a fait du bien à Toulouse. Dans une rencontre interrompue 15 minutes en raison de l'usage de gaz lacrymogènes des forces de l'ordre à l'encontre de supporters héraultais, le TFC est allé chercher sa troisième victoire de la saison en L1 en s'imposant sur sa pelouse contre Montpellier. Après une série de quatre défaites en cinq journées, le club toulousain reprend ainsi des couleurs grâce à Stijn Spierings (1-1, 18e), Zakaria Aboukhlal (2-1, 24e), Fares Chaibi (3-1, 31e) et Brecht Dejaegere (4-1, 48e). Montpellier, qui avait pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Nicolas Cozza (0-1, 7e), a poussé après le deuxième jaune de Mikkel Desler (63e). Mais la réduction du score d'Elye Wahi (4-2, 70e) n'a pas fait trembler le Stadium,le mal étant fait depuis longtemps suite à la fébrilité de la défense héraultaise. Avec ces trois points, le TFC (12e) revient à un point de Montpellier (10e).

Ad

Ce que l'on retient : Le manque de régularité de Montpellier, qui a un gros programme en octobre (Monaco, Lens, Lyon, Rennes).

Ligue 1 Lorient, c'est géant ! IL Y A 3 HEURES

AC Ajaccio - Clermont : 1-3

Ajaccio n’a pas tenu la longueur. Clermont a fait la différence en fin de rencontre, dimanche, pour s’imposer en Corse (1-3). Elbasan Rashani (1-2, 89e) a remis les Clermontois devant, puis Jodel Dossou (1-3, 90e+1) a scellé le sort du match. Les Ajacciens avaient réagi à l’ouverture du score de Grejohn Kyei (0-1, 11e), via un but singulier de Cédric Avinel, auteur d’un une-deux avec la transversale (1-1, 70e). Insuffisant, donc, pour des promus qui sont derniers de Ligue 1 après 9 journées.

Ce que l’on retient : Il y a 9 points d’écart entre Clermont (9e) et Ajaccio, lanterne rouge.

Auxerre – Brest : 1-1

Brest a encore laissé passer sa chance. A l'arrêt depuis la troisième journée, le club finistérien semblait avoir les cartes en mains pour stopper sa terrible série. Devant au score grâce à un but d'Islam Slimani (0-1, 64e), les Bretons filaient vers leur deuxième succès de la saison face à une équipe d'Auxerre réduite à dix après le deuxième jaune de Julian Jeanvier (52e). Mais M'Baye Niang a finalement égalisé sur penalty à la 86e. Le club finistérien n'avance toujours pas avec quatre défaites et donc deux nuls sur ses six dernières rencontres. Auxerre n'est pas mieux avec ce nul qui arrive après quatre revers. Mais à 10 contre 11, arracher ce point n'a pas les mêmes saveurs pour les Bourguignons (14e), qui gardent deux points d'avance sur leur adversaire du jour (18e).

Ce que l'on retient : Le raté de Brest, qui n'y arrive décidément pas.

Troyes - Reims : 2-2

Reims a fini par craquer, à dix contre onze, concédant l’égalisation dans le temps additionnel à Troyes (2-2), et reste dans la zone rouge (17e). Junya Ito est passé du rire aux larmes (but à la 54e minute, rouge à la 56e) et c’est Jackson Porozo qui a remis l’ESTAC à hauteur. Folarin Balogun (12e) pour les Rémois et Wilson Odobert (51e) pour les Troyens - à la suite d’une boulette de Yehvann Diouf - avaient inscrit les deux premiers buts de cette rencontre de la 9e journée.

Ce que l’on retient : Reims a encore vu rouge (pour la sixième fois de la saison en L1) et cela lui coûte cher.

Ligue 1 Messi, toujours plus lui IL Y A 17 HEURES