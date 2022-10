Ces deux là se connaissent mieux que personne. "Je sais qu'il est plongé dans l'analyse de notre équipe", ajoute le père, décrivant "un garçon passionné par le foot". Jordan Galtier, 33 ans, "n'a pas eu la carrière qu'il pensait avoir, il n'est pas passé pour des raisons physiques et s'est vite projeté dans une carrière d'éducateur, de formateur, et il a été appelé à être adjoint d'Olivier Pantaloni" à l'ACA, poursuit le Parisien. "Je n'ai pas réussi à percer dans le monde professionnel, ce qui a été une grande frustration", admettait Jordan Galtier au site de la Ligue 2 la saison dernière. Je me suis alors réfugié dans les diplômes d'entraîneur."

Formé Auxerre, passé par la réserve de Bordeaux puis Fréjus-Saint-Raphaël ou Arles-Avignon, il a "eu de gros problèmes de genou dès l'âge de 20 ans", raconte-t-il, et il s'est "lancé pleinement dans le métier d'entraîneur" vers 27 ans. "J'étais tellement passionné qu'il m'était impossible de quitter le foot", poursuit-il. Il prend les U17 nationaux de l'ACA en mai 2018 puis devient l'adjoint de Pantaloni.

"Je lui dis seulement de s'épanouir dans sa fonction et d'être respectueux envers son club et son entraîneur", reprend Christophe Galtier. Jordan "est très indépendant, on en parle assez souvent en famille, il a des références autres que celles de son père, il étudie beaucoup, analyse beaucoup".

"Bien évidemment"

Le fils assure que "bien évidemment (un adverbe que son paternel utilise beaucoup, NDLR), il y a une influence de mon père. Je regarde son animation tactique (...) son jeu positionnel et ses idées dans les sorties de balles". Ils ne se voient guère "qu'une fois par an", confesse Jordan, "mais disons qu'une fois par mois, on a une bonne discussion". Ils se croiseront à coup sûr vendredi. Pourraient-ils se retrouver à l'avenir sur le même banc?

"Je ne sais pas s'il travaillera avec moi un jour", répond Christophe. "Si un jour je dois travailler avec mon père, ça se fera naturellement. Et si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas", abonde Jordan, qui n'a pas envie de passer pour un "pistonné". La saison dernière au PSG, Mauricio Pochettino travaillait avec son fils Sebastiano comme adjoint. Carlo Ancelotti collabore aussi avec le sien, Davide, au Real Madrid, mais ils ne l'ont pas fait ensemble au PSG.

Travailler avec mon père "n'est pas mon but dans la profession", conclut Jordan. "Je suis très fier de m'appeler Galtier, je suis très fier de mon père. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans le staff d'Olivier Pantaloni parce que je m'appelle Galtier".

Jordan Galtier, le fils de Christophe. Crédit: Imago

